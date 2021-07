Send by email

Originale appuntamento in cui si è parlato di valorizzazione del territorio, di tematiche ambientali e di nuove proposte

L’associazione “Galatea” di Muro Lucano ha organizzato sabato 24 luglio nel suggestivo scenario del “Sentiero delle Ripe” un evento in cui si è parlato di valorizzazione del territorio, di tematiche ambientali e di nuove proposte. Tra gli ospiti il Professor Ulderico Pesce che ha emozionato gli spettatori con il monologo “Petrolio”. Eclettico, originale, capace di conquistare l’attenzione della platea su un tema che da anni riguarda la Basilicata. Ulderico narra il petrolio lucano partendo da un personaggio, Giovanni, che lavora come addetto alla sicurezza dei serbatoi esterni del Centro Olio di Viggiano e vive con la moglie e la figlia Maria in località Le vigne, di fronte alla fiamma dell’impianto ENI che da decenni brucia pericolosissimo H2S nell’aria. Un messaggio di denuncia sociale, uno spaccato che rivela i silenzi di tanti su un evidente avvelenamento progressivo del suolo, delle acque e dell’aria che respiriamo a causa del giacimento più grande dell’Europa Continentale situato tra Viggiano e Corleto Perticara.

Ad inizio serata si sono susseguiti gli interventi del Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, da sempre in prima linea rispetto a tematiche quali il petrolio, lo scempio dettato dall’eolico selvaggio e pronto a dare battaglia a difesa dell’ambiente e del territorio. Antonio Oliveto, Presidente dell’associazione “Galatea” ha enunciato gli obiettivi dell’associazione che mira a valorizzare il Sentiero delle Ripe già Luogo del Cuore FAI e ha parlato del lavoro di recupero di una casa di campagna trasformata in cascina dove i membri dell’associazione hanno preparato piatti tipici degustati durante la serata. Ha segnalato iniziative di alternanza scuola-lavoro con le classi quinte del liceo scientifico “Fermi Pasolini” di Muro Lucano che ha visto la formazione dei giovani studenti che si proporranno come accompagnatori nel corso delle passeggiate.

Il Presidente dell’associazione “Un Muro D’amare”, Carmine Sarcinella ha sottolineato la partecipazione attiva della comunità murese rispetto al problema della petrolizzazione selvaggia augurando un buon lavoro ai giovani che hanno scommesso su un posto che ha un potenziale molto alto e merita di essere valorizzato. Ulderico Pesce ha parlato del valore identitario del territorio esaltando l’impegno e la tenacia dei membri dell’associazione Galatea che hanno fatto la scelta coraggiosa di restare nella nostra Terra e d’investire in un progetto ambizioso capace di ridare vita ad un vero e proprio angolo di Paradiso.