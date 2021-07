Send by email

Seconda serata: “Marateale in short” a cura del regista Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo e "Spazio giovani"

Sulle note di “Basilicata on my mind” - suonata dalla “Marateale brass orchestra” e cantata dallo stesso Rocco Papapelo - ieri si è conclusa la prima delle cinque serate della tredicesima edizione di “Marateale - Premio internazionale Basilicata”, in programma nella splendida location dell’hotel Santa Venere.

Ad aprire la kermesse i saluti degli organizzatori, Antonella Caramia, presidente dell'associazione "Cinema Mediterraneo", e Nicola Timpone, direttore artistico della manifestazione. Sul palco anche Paolo Barletta, ceo di “Arsenale spa”, Beatrice Bulgari, presidente onorario di “Marateale”, e Daniele Stoppelli, sindaco della cittadina tirrenica.

Momento clou della serata, l'intervista di Monica Marangoni e Carolina Rey a Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, ma anche regista e sceneggiatore di apprezzate opere cinematografiche, e a Giglia Marra, attrice nel film inedito “Morrison”. A seguire la conduttrice televisiva Sabina Stilo, Luca Ward, doppiatore e attore, che dopo essere stato protagonista di una masterclass nel pomeriggio, sul palco del Santavenere ha raccontato del suo lavoro, svelando aneddoti e curiosità, e parlando anche della malattia della figlia Luna.

La seconda serata si aprirà con la proiezione dei cinque corti finalisti del concorso “Marateale in short” a cura del regista Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo. A seguire una sfilata di abiti ispirati al mondo del cinema, presentata da Alessia Bortolotto. Protagonisti dello “Spazio giovani”, curato da Janet De Nardis, Ludovica Lirosi, Carlos Solito, Irene Antonucci e Mirko Gisonte. In chiusura di serata, Beppe Convertini e Carolina Rey intervisteranno il regista Giovanni Veronesi e l'attrice Nancy Brilli. Anche oggi in programma due masterclass, coordinate dalla giornalista Barbara Tarricone Hamilton, con Zampaglione e Veronesi.

Giovedì attesi a Marateale il direttore di “Rai Cinema” Paolo Del Brocco, la direttrice di “Rai Fiction” Maria Pia Ammirati, la regista Cinzia Th Torrini che in Basilicata ha girato “Sorelle” e l’attore Remo Girone. Tra le novità di questa edizione, che potrà essere seguita anche attraverso due maxischermi posizionati dall'amministrazione comunale, nella piazza principale del centro storico e al porto di Maratea, le proiezioni ogni sera di film nell'arena sulla spiaggia di Fiumicello. E poi, in attesa delle serate di “Marateale”, in piazzetta del Gesù, sempre a Fiumicello, ci saranno incontri e dibattiti, oltre a collegamenti un diretta con “Radio Potenza centrale”. Stasera la presentazione, curata da Andrea Di Consoli, del libro “Una strana nebbia” di Federico Zatti.