Riconoscimento alla memoria di Antonio Masini e al Comune di Genzano per il Castello

Consegnato l’altra sera a Pietrapertosa nella suggestiva cornice del Chiostro del Convento di San Francesco il “Premio Unpli Basilicata 2021”alle Eccellenze lucane, che con il loro impegno danno lustro alla terra lucana in campo nazionale ed internazionale. “Siamo onorati – ha sottolineato il Presidente delle Pro Loco Unpli Basilicata Rocco Franciosa - di consegnare a nome delle Pro Loco un importante riconoscimento a personaggi illustri della nostra terra che sono l’orgoglio della Basilicata in Italia e nel Mondo per il loro straordinario impegno e gli indiscussi traguardi raggiunti”.

Il Premio Unpli Basilicata giunto alla XIX edizione, è stato consegnato a Benedetto Vigna, Fisico e manager internazionale dal Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata Rocco Franciosa e dalla Presidente della Pro Loco Pietrapertosana Rossana Santoro; a Giuseppe Di Tommaso, giornalista Rai, dal Presidente della Commissione, Maestro Pasquale Menchise, a Elena Fucci, enologo winemaker e Presidente del Movimento Turismo del Vino della Basilicata, da Antonio Candela in rappresentanza della BCC Basilicata e da Rosa Fortunato, a Giovanni Pompeo, musicista e direttore dell'Orchestra di Matera e della Basilicata, dal Consigliere Nazionale Unpli Pierfranco De Marco e da Rocco Stasi, alla memoria di Antonio Masini nelle mani del figlio Nicola da Antonio Barbalinardo e Saveria Catena, vicepresidente Unpli Basilicata e al Comune di Genzano di Lucania per il Castello di Monteserico, nelle mani del Sindaco Viviana Cervellino da Michele Zuardi e dal Sindaco di Pietrapertosa Maria Cavuoti.

Al termine della cerimonia patrocinata da Regione e Apt Basilicata, organizzata in collaborazione con il Comune e la Pro Loco Pietrapertosa, con il sostegno di Bcc Basilicata, Lucanum e Volo dell'Angelo, l'amministrazione comunale ha consegnato a Benedetto Vigna, che dal 1 settembre prossimo, sarà Amministratore delegato della Ferrari un riconoscimento per l'importante sfida lavorativa che lo attende. Alla cerimonia coordinata da Enza Martoccia, giornalista, ed allietata dal duo Velvet Strings di Rosanna Vitacca e Victoria Sannicandro, è intervenuto il Direttore Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, rivolgendo un plauso per la pregevole manifestazione che esalta le straordinarie risorse lucane per la loro attività che rende onore all'intera regione. Il Premio rappresenta la Dea Enotria che ha dato i natali all'Italia dalla terra lucana realizzata dal maestro acheruntino Antonio Saluzzi, artigiano del bronzo e le cornici con la motivazione sono state realizzate dall'artigiano potentino Paolo Ricciuti. Si ringrazia per il servizio fotografico Samuele Pio Scartabelli, per il supporto tecnico Post Creative Studio di Lorenzo Carone, Luigi di Lauro Giornalista Rai e la TgR Basilicata, Pino Di Lucchio TG7 Basilicata.