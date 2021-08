La sera di Gala, celebra la conclusione di cinque intense giornate di workshop ed espressioni artistiche

Si conclude oggi, domenica 1 agosto 2021, il Pollino danza, festival dedicato alla danza con stage, spettacoli e concorso ad Episcopia, sotto la direzione artistica di Loredana Calabrese. La sera di Gala, celebra la conclusione di cinque intense giornate di workshop ed espressioni artistiche ospitate in diverse location dell’incantevole borgo lucano, che hanno visto la partecipazione di giovani danzatori lucani e non, guidati da grandi professionisti del mondo della danza. Nonostante le difficoltà e i limiti dettati dalla pandemia, che ha ulteriormente gravato sul settore artistico, la manifestazione è stata fortemente voluta per lanciare un segnale di positività e incoraggiare i giovani artisti a non rinunciare alla loro passione, ma anche per riavvicinare gli abitanti del luogo alla bellezza dell’arte e incentivare la ripresa economica di un paese scoraggiato dallo spopolamento. La serata di Gala vedrà l’esibizione e la premiazione delle finaliste al concorso, con assegnazione di prestigiose borse di studio per tirocini e produzioni presso compagnie e centri di formazione nazionali e internazionali.

A danzare sul palco del Pollino danza saranno anche Sara Pennella, Teresa Morisano e Antonella Fittipaldi, docenti dell’evento, danzatrici professioniste in Italia e all’estero e ospiti della serata. Presenzieranno alla serata anche Làszlo Nyakas- Ballet Master del Tanz Theater Munster e Presidente di giuria del Pollino danza- e Gianluca Martorella- Ballet Master all’ Hessischess Staatsballett di Wiesbaden e Darmastadt e assistente per coreografi di fama internazionale. Entrambi parte del corpo docenti dell’edizione 2021, i due Maestri hanno realizzato durante le giornate di stage, due coreografie che verranno portate in scena da tutti i partecipanti del festival: Francesca Limone, Marika Ferrero, Martina Sarubbi, Clelia Mileo, Katrin La Rocca, Letizia Ferrara, Francesca Spagnuolo, Martina Lamarca, Rosanna Caprioli, Maria Carmela Di Salvo. Il Gala avrà luogo in Piazza Arcieri alle ore 22.00, con ingresso gratuito.