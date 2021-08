Una rappresentazione teatrale per ironizzare a una credenza popolare

Quella del 2021 sarà l’undicesima edizione. Da venerdì 6 agosto e fino al 3 settembre prossimo si svolgerà la rappresentazione teatrale itinerante che ironizza sulla nomea di Colobraro, “sogno di una notte a Quel paese”. Da tempo il piccolo comune della provincia materana è conosciuto come il paese della jella, della sfortuna, e per esorcizzare e per ironizzare su questa curiosa credenza popolare, ogni agosto, torna questa rassegna teatrale itinerante.

Negli ultimi anni sono aumentati il numero dei turisti attratti dalla curiosità dei racconti, delle magie e incantesimi, dove un tempo le cosiddette “masciare”,donne che rifiutavano l’esistenza di Dio e a cui ci si affidava perché capaci di curare con le erbe aromatiche, erano le vere protagoniste di questo borgo. Ecco allora che il borgo di oltre mille anime si popola di masciare folletti, fattucchiere e monachicchi. Tra divertimento e superstizione, si attraversano le strade del centro storico ammirando le bellezze di un borgo assolutamente autoironico, godendo di bei paesaggi e degustando vini e prodotti locali. Tuttavia il percorso è accessibile solo a chi si sia munito di un amuleto fornito dagli stessi organizzatori perché: non si sa mai!.

Personaggi particolari si possono incontrare lungo il percorso: Zia Fortunata, con i suoi portentosi riti per liberare da affascino e malocchio e la fattucchiera che ricordano la famosa masciara descritta dall’etnoantropologo Ernesto De Martino nei suoi scritti ed il lupo mannaro. L’undicesima edizione del meraviglioso viaggio a Colobraro tra “Magico e Fantastico”, è pronta a regalare nuove emozioni e tante sorprese. Nel paese che non si nomina per vedere lo spettacolo, dagli uffici comunali fanno sapere, che è obbligatorio prenotarsi ed avere la certificazione verde inerente la vaccinazione al Covid, anche una sola dose, salvo per i minori di anni 12 accompagnati, oppure un tampone effettuato nelle 48ore precedenti.

Oreste Roberto Lanza