Fino a fine agosto, un viaggio sentimentale a ritroso coinvolgendo il centro medievale di Favale

Isabella Morra alza il sipario su Valsinni o Valsinni alza il sipario su Isabella Morra? Riparte il 7 agosto "L'estate d'Isabella", la manifestazione estiva dedicata alla Poetessa Morra che giunge quest'anno alla sua XXXI edizione. Organizzata dalla Pro Loco di Valsinni, in collaborazione con il Comune, nell'ambito delle attività del Parco Letterario Isabella Morra, l’appuntamento culturale di Valsinni è ormai annoverata tra gli eventi più importanti e rappresentativi della Basilicata.

Sospeso tra mare e monti, nel territorio del parco nazionale del Pollino, tra mare e monti, alle spalle del castello, sul monte Coppolo, l’antico feudo di Favale, Valsinni, dal 7 al 22 agosto, tutte le sere27-28-29 agosto, racconterà la poetessa Isabella Morra in un viaggio sentimentale a ritroso nel tempo coinvolgendo l’intero centro medioevale del paese. Luogo in cuivisse la poetessa uccisa a soli 25 anni per una relazione con un nobile spagnolo osteggiata dalla famiglia. Un viaggio nella poesia e nel sogno, atmosfere e suggestioni in una serata fuori tempo torneranno a rivivere e a vestirsi di antico. Alle 20.00 tutti in piazza Accannata, seguirà la visita al castello baronale dove guide in abiti d'epoca illustreranno la vicenda umana e poetica di Isabella. Alle 21.00 la rappresentazione teatrale "Isabella vivrà" di Gennaro Olivieri nel teatro Valle della Donna. A seguire il concerto dei "Menestrelli senza...Re", con la partecipazione straordinaria delle Zingare Lucane. In conclusione di serata la proiezione del videomapping "Io, Isabella", una produzione Opera per la regia di Gianpiero Francese.

Per assistere allo spettacolo e per visitare il castello è obbligatorio prenotarsi e avere la certificazione verde inerente la vaccinazione Covid, anche una sola dose, eccetto per i minori di 12 anni accompagnati dai genitori, oppure un tampone effettuato 48 ore prima, salvo diverse disposizioni. Come di consueto, poi, i cenacoli sotto le stelle permetteranno di gustare i piatti tipici lucani. Va ricordato che per questi appuntamenti culturali – turistico. Valsinni è stato insignito della Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico - ambientale conferita dal Touring Club Italia. Storia, tradizione e tanta buona gastronomia, vale la pena ritrovarsi per un attimo in questo antico feudo dove la voce di una poetessa come Isabella Morra fa ancora sussultare i cuori e gli animi di chi arriva ma anche di parte.

Oreste Roberto Lanza