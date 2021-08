Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Raccontare il sistema di potere che ha caratterizzato la magistratura italiana degli ultimi decenni

Sabato 7 agosto, va in scena, presso l’anfiteatro Sant’Anna di Lagonegro, “Il Sistema” tratto dall’omonimo libro scritto da Alessandro Sallusti e Luca Palamara. La rappresentazione teatrale, diretta e interpretata dall’attore Edoardo Sylos Labini è promossa dall’Associazione Kaleidos Pro Loco Lagonegro e patrocinato dal Comune di Lagonegro. La rappresentazione, riadattata da Angelo Crespi, ripercorrerà lo “scandalo toghe” denunciato dall’ormai ex magistrato Luca Palamara, e racconterà il sistema di potere che ha caratterizzato la magistratura italiana degli ultimi decenni, omaggiando i giudici Falcone e Borsellino.

“Il sistema” della magistratura non può essere scalfito, chi si mette contro viene asfaltato” sottolinea Luca Palamara, nelle sue duecento settanta nove pagine. Una rappresentazione di teatro civile che vuole affrontare i temi di attualità politica e sociale "per raccontare - afferma sul suo profilo social l’attore e regista Sylos Labini, fondatore del movimento culturale Cultura Identità, associazione del quale è Presidente e che nel febbraio del 2019 ha dato vita all'omonimo mensile cartaceo - tradimenti, sete di potere e guerre fratricide di chi dovrebbe occuparsi della Giustizia in Italia”.

Sul palco, insieme ad Edoardo Sylos Labini, anche l’attore romano Simone Guarany. “Sono consapevole di aver contribuito – sottolinea Luca Palamara, nel suo antefatto- a creare un sistema che per anni ha inciso nel mondo della magistratura e di conseguenza sulle dinamiche politiche e sociali del paese. Non rinnego ciò che ho fatto…. colleghi magistrati, importanti leaderpolitici e uomini delle istituzioni che hanno partecipato con me a tessera la tela erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo”. Parole forti che probabilmente, sul palco avranno un richiamo maggiore. Inizio alle ore 21,30.

Oreste Roberto Lanza