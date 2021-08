Presenti le istituzioni regionali, sul palco artisti e attori lucani con Rocco Papaleo. Premio anche ad Al Bano

Premio Heraclea, decima edizione. Nella bellissima location dell’anfiteatro del Danaide Resort-Scanzano Jonico, in provincia di Matera, è andato in onda uno dei significativi eventi cult dell'estate lucana. Ideato dallo scenografo Mario Carlo Garrambone, che si è avvalso, fin dal primo momento, della presidenza onoraria del compianto giornalista Rocco Brancati, è organizzato da sempre dall’associazione Lucania Storica Novitalia, presidente ingegnere Francesco Calderaro. Dieci sorprendenti edizioni senza dimenticare gli inizi: la prima l’8 agosto 2012, le due onorificenze consegnate ad Antonio Preziosi, all’epoca direttore di Radio Uno Rai e dei Gr Rai, a l’allora Giampiero Perri direttore dell’Apt Basilicata. Poi una serata all’insegna della musica con le esibizioni di Mario Rosini, Antonio Infantino e i Tarantolati di Tricarico, Graziano Accinni ed Enzo Guariglia, oltre agli abiti di una grande firma della haute couture italiana(settore dell'abbigliamento nel quale operano i creatori di abiti di lusso)Michele Miglionico. Un inizio che ha visto largo Chonia a Policoro scrivere la prima pagina di questo percorso legato alla sua ragione sociale di dar giusto riconoscimento e premiare le eccellenze lucane sparse per il mondo. Raccontare e promuovere con immagini, parole, suoni e arte il territorio della Basilicata, l’antica Heraclea, la Magna Grecia lucana, la sua storia, la sua straordinaria bellezza attraverso una serata evento dal forte impatto mediatico. L’edizione 2021 non ha tradito le aspettative: Otto i riconoscimenti consegnati a lucani di prestigio in giro per il mondo, tra questi, importanti quelli consegnati all’imprenditore potentino Costantino De Carlo, leader di uno dei più importanti gruppi industriali del settore della distruzione con oltre 2000 collaboratori e con sede a Potenza e all’infettivologo lucano Giulio De Stefano direttore della struttura internazionale di malattie infettive presso il San Carlo di Potenza e Matera.

Terzo premio alla giornalista materana Angela Mauro (padre di Rotondella) da alcuni anni collabora con la giornalista Lucia Annunziata nella trasmissione della domenica su Raitre “Mezz'ora in più”. Quarto riconoscimento al pietrapertosano Benedetto Vigna, dal prossimo primo settembre nuovo amministratore delegato della Ferrari. Salutato con un fragoroso applauso il quinto premio al generale potentino Francesco Paolo Figliuolo commissario all'emergenza Covid, ( moglie di Ripacandida): “sono un italiano, mi considero un uomo del Sud, Lucano è il sangue che scorre nelle mie vene da sempre”. Nel ricordare l’importanza della vaccinazione, Figliuolo, ha snocciolato alcuni dati: “il programma presentato al mio insediamento è stato ampiamente rispettato. Al 31 luglio abbiamo portato a casa ben oltre il 60% di vaccinazioni. La Basilicata risulta essersi attestata su 71/72 per cento. Dal prossimo 16 agosto cercheremo di accelerare sui giovani per riportare la scuola in presenza. Al momento la classe 20/29 è al 65 per cento mentre quelli di età dai 12 ai 19 anni è ferma la 40 per cento per la sicurezza bisogna arrivare al 60 per cento”. Il palcoscenico alle 23 ,15 è tutto per l’attore lauriota Rocco Papaleo che ritira il sesto premio con un grande appaluso di riconoscimento per essere da sempre testimonial della gente di Lucania.

Nel mezzo del cammin si fa sentire l’ospite d’onore, con premio alla carriera, l’ugola internazionale Albano Carrisi: nel giro stretto di 30 minuti, dalle 23, 30 alle 24,00, in sette canzoni, compreso l’inno nazionale, riesce a far sobillare i cuori della platea. Alcuni accorgimenti tecnici, non all’altezza (problemi di audio) hanno limitato la massima espressività musicale. Il settimo premio al nuotatore di Sasso Castalda, Domenico Acerenza appena tornato dai giochi olimpici di Tokyo 2020. L’ottavo premio al giornalista Gianluigi Laguardia cronista di strada, impegnato a raccontare le cose vere così come sono. Tante le eccellenze musicali lucane, per tutti il bravo chitarrista di Corleto Perticara Mirko Gisonte che riesce, con le sue corde, a fra vibrare il cuore di tutti e la bellissima Rosamaria Tempone in arte Rosmy, attrice e cantautrice vincitrice del “Premio Mia Martini 2016”. A condurre ancora una volta il cerignolano Savino Zaba, uomo Rai che non ha brillato come nel suo solito format. Presenti le istituzioni lucani con il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi e gli assessori Franco Cupparo e Rocco Luigi Leone.

Oreste Roberto Lanza