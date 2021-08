Send by email

Protagonista della serata Cateriina Potrandolfo: canti del repertorio tradizionale lucano

Nella splendida cornice del borgo antico di San Martino d'Agri, il 10 Agosto ritorna Note di San Lorenzo, arrivato alla V edizione, manifestazione che quest'anno ha come protagonista Caterina Pontrandolfo.

Dopo la celebrazione della Santa Messa in onore di San Lorenzo, patrono della comunità di San Martino, l'artista si esibirà in un repertorio di canti di tradizione orale di Basilicata, accompagnata da Paolo Del Vecchio alla chitarra classica, Francesco Paolo Manna alle percussioni e Francesco Di Cristofaro ai flauti.

L'evento, organizzato come sempre dall'Associazione Culturale Vincenzo Marinelli, con i patrocini del Comune di San Martino d'Agri, della Regione Basilicata e del Parco Nazionale Appennino Lucano, è diventato ormai un appuntamento fisso nell'estate sanmartinese e lucana.A far da cornice alla manifestazione sarà, come ormai è abitudine consolidata, il Largo San Lorenzo, terrazza panoramica, un tempo sagrato della Chiesa Matrice intitolata a San Lorenzo Martire da cui si gode di una splendida vista sul borgo medievale di San Martino d'Agri e sul paesaggio che lo circonda.