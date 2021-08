La manifestazione si terrà dal 18 al 22 agosto con la premiazione a Grosseto

Ancora un riconoscimento per la vinicola lucana Vozzi Vini di Chiaromonte, in provincia di Potenza. Al Festival Nazionale di Ecologia e Solidarietà la bottiglia del Kouros è stata selezionato tra i vini d'eccellenza in occasione della terza Rassegna Degustazione Nazionale dei Vini dei Parchi e delle Aree Protette in collaborazione con Federparchi, il corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università di Pisa e La Nuova Ecologia. La manifestazione organizzata Festambiente Legambiente dal 18 al 22 agosto 2021 vedrà la consegna del premio a una delle cantine lucane storiche del territorio della valle del Sinni con il suo storico Kouros. Un reperto storico per la cantina chiaromontese, il Kouros, con un suo grado alcolico che si aggira intorno ai 13,5 gradi possiede un livello ottimale di acidità decisivo nella costruzione di questo elisir.

Una giusta maturazione permette di raggiungere caratteristiche qualitative e distintive del territorio in cui nasce e vive. Si abbina facilmente con la gastronomia di eccellenza del luogo e del palato di chi ama sapori forti, genuini e nutritivi: carni rosse o bianche, cucinate alla griglia o in svariati modi, con contorno di verdure per un pasto saporito e salutare. Un vino che si può anche gustare durante una cena informale o un appuntamento elegante. Alcuni che ne hanno apprezzato la tipologia, la qualità, le caratteristiche, le potenzialità di conservazione, sostengono un abbinamento addirittura con la cioccolata: non scegliere un cioccolato più dolce del vino poiché questo potrebbe risultare amaro al palato. Più scuro è il colore del cioccolato, più scuro dovrà essere il vino in abbinamento.

Una bottiglia facilmente riconoscibile da una statua di bronzo raffigurante un'immagine di figura maschile nel fiore della giovinezza che incarna l'ideale di perfezione dell'aristocrazia greca, dell'eccellenza morale ed intellettuale congiunta alla prestanza fisica. Non poteva che diventare il simbolo del nostro vino. Un premio bene meritato per un prodotto che appare di nicchia ma di grande eccellenza creato da una cantina con oltre ottant'anni di vita che con passione vive valorizzando le caratteristiche climatiche e pedologiche dei terreni, adatti alla coltivazione della vite.

Oreste Roberto Lanza