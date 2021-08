Appuntamento a questa stasera alle 21,30 nella Chiesa della SS. Trinità con strumenti a plettro

Venosa celebra il grande maestro Ennio Morricone. Stasera alle 21,30, all’interno della Chiesa della SS. Trinità si consumerà l’evento, dal titolo “Mandolini al cinema. Omaggio a Ennio Morricone”. Una serata evento per celebrare un pilastro della musica applicata del Novecento, insigne artista e meticoloso artigiano della musica. Un appuntamento che vedrà esibirsi l’ensemble Hathor Plectrum Quartet nell’ambito della sedicesima edizione del Festival dei Cinque Continenti, ideata dall’associazione culturale “Il Circo dell’Arte” e organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Venosa. Un appuntamento itinerante di spettacoli e arte nata nel 2005 con l’obiettivo di attirare l’attenzione del grande pubblico verso i luoghi più belli e suggestivi della Basilicata e del Sud Italia.

Dal 2016 rientra tra gli eventi riconosciuti dalla Regione Basilicata come parte del proprio patrimonio immateriale. La sua caratteristica distintiva sta nella capacità di mescolare la storia locale dei borghi, racchiusa nei monumenti e nel patrimonio artistico, con tradizioni e costumi dei popoli di tutto il mondo, rappresentati dagli spettacoli di compagnie e artisti internazionali. “Mandolini al cinema” è l’omaggio che l’ensemble Hathor Plectrum Quartet (Hathor Plectrum Quartet è una formazione nata nel 2007 con l’intento di studiare e divulgare il ricco repertorio originale per strumenti a plettro) dedica a Ennio Morricone, attraverso l’esecuzione di alcuni dei più famosi temi di colonne sonore composti dal maestro per il cinema e la televisione, adattati per strumenti a plettro. La manifestazione musicale di anno in anno è andata arricchendo la tradizionale proposta di circo contemporaneo e teatro urbano con nuovi contenuti legati a musica, cinema, letteratura, arte contemporanea ed enogastronomia. L’ingresso è gratuito e riservato ai possessori di green pass, secondo le disposizioni previste dal D.L. n. 105 del 22 luglio 2021.

Oreste Roberto Lanza