La manifestazione sarà attentamente contingentata in piazza Aldo Moro

Tutto pronto per il 18 e 19 agosto per la quarantesima edizione della sagra del fagiolo Igp di Sarconi. L’appuntamento è significativo e importante per il percorso fatto e la rilevazione nazionale ed internazionale ottenuta. Nel borgo conosciuto come la “Capitale Europea del fagiolo” un appuntamento irrinunciabile sia per i tanti appassionati del pregiato legume, ma soprattutto per una comunità che si identifica pienamente e con estremo orgoglio in questa produzione d’eccellenza che da sempre scandisce i momenti salienti della vita del paese.

Tanti i tipi di fagioli di Sarconi, almeno: tabacchini, verdolini, ciuoti, tondino bianco o Nasieddo nero. Prelibatezza lucana con indicazioni geografica protetta tutelata da un consorzio nato nel 1997 con l’obiettivo di promuovere il prodotto e far conoscere il territorio in cui hanno origine, ovvero la Val d’Agri. Chiamati anche fagioli “a prima acqua”, pronti con 45 minuti di cottura, in quanto oltre ad essere espressione di biodiversità conservano caratteristiche da ricollegare alla conformazione dei terreni non calcarei che si lasciano attraversare dall’acqua favorendo la formazione, nei fagioli, di una buccia molto sottile e che nella maggior parte dei casi viene via con molta facilità durante la preparazione di un pasto.

Nell’ultima edizione digital e interamente virtuale, l’appuntamento estivo, ha fatto registrare molte visualizzazioni e presenze virtuali. Nel 2019 la presenza fisica faceva registrare oltre trenta mila presenza dove si è potuto apprezzare l’eccellenza del prodotto. L’edizione 2021 sarà un appuntamento contingentato di intesa con il comune, le forze dell’ordine e il consorzio di tutela del fagiolo Igp. Una manifestazione che non si svolgerà nei vari angoli del centro storico ma ridotta in piazza Aldo Moro. In via di preparazione le proposte gastronomiche si potranno degustare presso le attività di ristorazione del paese e i vari appuntamenti musicali. Fulcro dell’evento sarà il portale sagradelfagioloigpsarconi.it.

Oreste Roberto Lanza