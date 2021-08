Come lo scorso anno in piazza si è vista tanta gente sorridere e partecipare

A Brienza si è ripetuto il successo di “Burgentia’s Talent Show”, con il patrocinio del Comune, organizzato e presentato da Petros (Francesco Petrone), direttore artistico della manifestazione. Come lo scorso anno in piazza si è vista tanta gente sorridere e partecipare nel centro cittadino trasformato in un vero e proprio teatro a cielo aperto. Francesco Petrone, nome d’arte Petros, musicista e animatore di spettacoli, guida della Petros Animation Band, testimone della musica etnico e popolare dei territori, anche questa volta è riuscito a coinvolgere il pubblico e quale ideatore fondatore e direttore artistico ha condiviso il palco con tantissimi talenti lucani e non solo.

Un autentico spettacolo dal vivo, che mancava da troppo tempo, dove i veri protagonisti sono stati aspiranti cantanti ,cabarettisti, musicisti ecc, secondo la collaudata formula di tante trasmissioni televisive. Ha vinto Paola Vuolo di Sant'angelo le fratte sezione cantanti, seconda classifica sempre categoria cantanti Vincenza Albano di Polla. Fra i tanti ospiti anche il vincitore della scorsa edizione Franco Diana in arte Franco Zero da Grassano Matera. Il pubblico ha gradito la formula di spettacolo e la conduzione di Petros che si è esibito "in casa". Hanno seguito l’evento radio Carina e Carina tv emittenti radiofoniche e televisive a cui Francesco Petrone di cui è collaboratore da anni.