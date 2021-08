Coinvolgere tutti i comuni della Basilicata radicando in ognuno di loro un nucleo FAI

Il 20 agosto prossimo, presso il Palazzo Ducale di Tricarico, sarà presentata ufficialmente la nuova Delegazione FAI di Tricarico e della Basilicata, istituita nel 2021 dalla Presidenza Regionale del FAI Basilicata e guidata dall’Architetto Sabrina Lauria, naturale sviluppo del Gruppo FAI di Tricarico attivo dal 2012. All’incontro sarà presente il Sindaco di Tricarico, Vincenzo Carbone, il Presidente UPI e Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, la Direttrice di Palazzo Ducale, Maria Antonietta Carbone e Amerigo Restucci, già Rettore dell’Università Iuav di Venezia, con una relazione sul tema “Basilicata e Lucania”. “È con immensa soddisfazione che presentiamo la nuova Delegazione di Tricarico e della Lucania interna - ha sottolineato Sabrina Lauria, Capo Delegazione FAI di Tricarico e della Lucania interna - una Delegazione promossa e ottenuta dalla Presidenza regionale del FAI Basilicata, che nasce come evoluzione del Gruppo FAI di Tricarico.

Un compito difficile ci attende, una sfida iniziata circa dieci anni fa che continua oggi con l’obiettivo di contagiare tutti i Comuni della Basilicata, anche i più piccoli, radicando in ognuno di loro un nucleo FAI, che diventi espressione dell’orgoglio per il proprio patrimonio di storia, arte, cultura e ambiente”. Sulla stessa frequenza Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI Basilicata: “La Delegazione di Tricarico e della Lucania interna è stata individuata prevalentemente lungo il versante centrale dell’Appennino Lucano per realizzare in Basilicata il Progetto Alpe-L’Italia sopra i 600 metri, un impegno che dal 2019 il FAI dedica alla tutela e alla valorizzazione delle aree interne montane del Paese l’obiettivo è coinvolgere un numero sempre più ampio di persone intorno a un programma di crescita e valorizzazione culturale del territorio regionale, che è anche una sfida educativa e per i Volontari del FAI una importante forma di impegno civico e civile”.Parteciperanno all’evento il Sindaco di Tricarico, Vincenzo Carbone, il Presidente UPI e Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, la Direttrice di Palazzo Ducale, Maria Antonietta Carbone. A moderare l’incontro il giornalista Vito Sacco. Inizio ore 19,00.

Oreste Roberto Lanza