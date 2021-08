E’ stato scelto il comune di Pietragalla non a caso, ma per la bellezza del luogo

Artisti russi a Pietragalla, in provincia di Potenza. Per il quarto anno consecutivo l’iniziativa rientra nel progetto “stagioni al Sud-Italia” voluto dall’associazione “casa Russia in Basilicata”. Il progetto che coinvolge ben dieci allievi della Lettonia alle prese con inediti scenari della terra di Lucania. A contatto con diretto con l’ambiente locale, con tele, pennelli colori e fogli di carta gli studenti della scuola di designer dell’accademia internazionale baltica di Riga, capitale della Lettonia, approfondiranno tecniche e modalità nuove di pittura. Un appuntamento importante legato al programma scolastico europeo Erasmus che consente agli allievi di effettuare un tirocinio fuori dal paese di origine.

“Abbiamo scelto Pietragalla – sottolinea Victoriia Petrova, presidente dell’associazione casa Russia in Basilicata- non a caso, ma per la bellezza del luogo i palmenti come architettura rupestre interessante”. All’iniziativa ha collaborato, come docente, l’artista lucano Vittorio Vertone, nato in Svizzera, a Chur ma con studio e laboratorio a Pietragalla. Ha frequentato Istituto Statale D'Arte e conseguito studi in Restauro.

Nel 2012 ha partecipato al laboratorio del Graffito con il maestro G. Antonello Leone “22 agosto 2012”. Notevoli riconoscimenti e premi di livello nazionale e internazionali in venti anni di attività. Reduce da un’esposizione, a luglio scorso, all’Ermitage di San Pietroburgo, con il dipinto “respiro di Procida”, acquistato dal Console italiano in Russia, Alessandro Monti per decorare il consolato di San Pietroburgo. “In questa iniziativa – ha precisato Vittorio Vertone – mettiamo in risalto la mediterraneità e la nostra Basilicata che viene trasferita agli studenti dell’accademia di Riga. In particolare trasferiamo a loro le tecniche di pittura legate a quelle dell’albume d’uovo e delle terre policrome”. L’iniziativa si concluderà nei prossimi giorni.

Oreste Roberto Lanza