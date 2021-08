Cirillo: “Le parole si disperdono, ma le emozioni rimarranno per sempre!”

Ha scelto come unica data estiva, domenica 22 agosto, il Festival La Luna e i Calanchi ad Aliano. Con il suo “Grido Lucano”, musica e testo del cantautore tricaricése, Pietro Cirillo con il suo storico gruppo delle Officine Popolari Lucane, riparte musicalmente proprio dal borgo dove tra il 1935 e il 1936 il medico, scrittore e pittore Carlo Levi venne costretto al confino. “È un appuntamento importante per me – sottolinea Pietro Cirillo - anche per fare luce nella notte del mondo, rimettere i piedi saldamente per terra e ricominciare a guardare sopra e davanti a noi in questo straordinario borgo”. Un periodo di isolamento per un musicista cosa ha significato? “Dopo tanti giorni di isolamento – sottolinea Pietro Cirillo, voce dello storico gruppo lucano delle Officine Popolari Lucane, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione- ho condiviso le emozioni provate, di un cuore che va oltre, abbracciando una condizione molto più ampia e condivisibile”. Il cantore lucano delle passioni e tradizioni della terra di Lucania che devono essere assolutamente preservati dall’oblio, come patrimonio storico, sociale e culturale dei nostri paesi.

Pietro Cirillo è tutto questo, canta le tradizioni e la storia di questa terra. “Un impegno dedicato a tutti i Tarantati – conclude Pietro Cirillo - che rivendicano il proprio spazio nella coscienza e nell’orgoglio delle proprie origini e della propria cultura senza mai arrendersi. Un tarantato comm a me!”. Ci sono luoghi scolpiti nel cuore; quelli che abitano nelle memorie di chi non è più bambino, dove si era stati o vissuti da piccoli. Le corde della chitarra di Pietro Cirillo hanno la bellezza: far riapparire, per un attimo, luoghi antichi nella mente del Lucano che vive o che ritorna. Come dice sempre Pietro Cirillo: “le parole si disperdono, ma le emozioni rimarranno per sempre!”.

Oreste Roberto Lanza