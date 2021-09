Send by email

Raccontato da vicino nelle “Lettere dal Sud” del regista Attanasio

Seconda edizione del Festival del cinema antropologico a Cersosimo, in provincia di Potenza. La prima edizione fatta su Luigi di Gianni che ha girato un film documentario su Cersosimo. Due giornate di studio, e di approfondimento, 25 e 26 settembre prossimo, su temi quali il cinema, l’uomo e il suo territorio. Una realtà involgente sullo stesso futuro e sulla questione dell’uomo in relazione all’ambiente sociale che sarà incentrato sulla figura di Vittorio De Seta. Figlio di nobili calabresi che vivono a Roma, Vittorio De Seta, morto a novembre 2011, da bambino visita la Sicilia scendendo in auto assieme ai genitori: un’immagine che ci dà modo di farci un’idea più concreta di chi era l’uomo che farà nascere la voglia di cinema nel cuore di Martin Scorsese. Un uomo che teneva a donare al pubblico immagini reali che rispondessero ad una realtà comunque a lui vicina. filmava il sudore dei contadini e dei pescatori o la polvere respirata dai minatori. Tutto raccontato nel libro “Lettere dal Sud”, scritto da Eugenio Attanasio, regista e sceneggiatore nato a Catanzaro, presidente fondatore della Cineteca della Calabria. Lettere inedite, diari, articoli, conversazioni e testimonianze che ripercorrono momenti significativi del regista, uomo. Una avventura che comincia nel 1954 tra Calabria e Sicilia dove inizia la sua prestigiosa carriera di documentarista.

Un lavoro intenso frutto della collaborazione della cineteca della Calabria, della quale custodisce l’opera omnia e della grande amicizia con l’autore del libro. Due intense giornate tra proiezioni dei documenti di Vittorio De Seta e tavoli tematici che vedranno la partecipazione di Giacomo Martini, critico cinematografico, Eugenio Attanasi, presidente della Cineteca Calabra, del fotografo Antonio Renda e del regista Alessandro Turco. Soddisfazione per il rinnovamento appuntamento da parte del sindaco di Cersosimo Domenica Paglia: è un’opportunità culturale per il nostro paese dove le credenze popolari, il nostro modo di vivere e le tradizioni fanno parte della Cultura di tutto un Paese”. Un festival che ha come obiettivo di creare un’attenzione sulla relazione dell’uomo con l’ambiente sociale.

Oreste Roberto Lanza