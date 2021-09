Una nuova idea per riscoprire in modo innovativo il territorio della Basilicata

Si è inaugurato il 9 settembre a Barile il nuovo parco giochi in Piazza Unità di Italia con al suo interno il primo Lucanum Town della Basilicata per riscoprire in modo innovativo il nostro territorio. Il Lucanum Town è un’ opera innovativa di arredo urbano per la gamificazione, un concept di gioco da tavolo territoriale con plancia fisica e gestione digitale tramite app multiplayer. Il progetto è stato ideato da Vito Santarcangelo con Alessandro D’Alcantara della PMI innovativa iInformatica che commentano “un bellissimo momento per ritrovarsi insieme in piazza in modo nuovo dopo gli eventi pubblici del Lucanum Smart del 2019. Questa volta il Lucanum entra nella piazza di Barile consentendo di riscoprire la bellezza dello stare insieme nel rispetto della sicurezza grazie all’utilizzo dell’app multiplayer Lucanum realizzata con impegno da Diego Sinito’ ed Emilio Massa del nostro team”.

L’inaugurazione ha visto presenti il Sindaco di Barile Antonio Murano e Rocco Franciosa, presidente del comitato regionale Pro Loco Unpli di Basilicata, che hanno sottolineato “è una straordinaria occasione per regalare nuovi sorrisi ai nostri cittadini e promuovere il patrimonio culturale materiale e immateriale lucano in maniera innovativa. Siamo orgogliosi di essere i primi a partecipare a questa sperimentazione innovativa che conferma le potenzialità delle giovani menti del nostro territorio e la bellissima sinergia consolidata fra il comitato regionale delle Pro Loco Unpli di Basilicata e la pmi innovativa iInformatica”. Prime partite tra i rappresentanti della Pro Loco Barile rappresentati da Rocco Franciosa e Francesca Soda e della Pro Loco Rapone presieduta da Angelica Cappiello, con i rispettivi Operatori Volontari del Servizio Civile Unpli Basilicata e primi sorrisi di adulti, bambini e curiosi fino all’imbrunire quale augurio per un ritorno a giocare spensierati in armonia.