Sul palco si esibirà in concerto la compagnia “Sole Luna”

Continua con successo il progetto “Percorsi culturali italiani” patrocinato dalla Provincia di Matera. Domani, alle ore 21 le note incalzanti della pizzica, della taranta e delle tammuriate animeranno piazza Plebiscito a Rotondella. La compagnia “Sole Luna” nel suo concerto offrirà una summa del suo straordinario patrimonio della musica popolare tradizionale; uno spettacolo coinvolgente e straordinario da non perdere. La compagnia ha avuto esperienze anche internazionali in Germania, Austria, Inghilterra, Ungheria, Doha, Giappone. Inoltre vanta collaborazioni celebri, come ad esempio con il brand “Dolce & Gabbana” e Joe Bastianich, giudice di Masterchef.

L'iniziativa di Rotondella arriva all'indomani dei due appuntamenti musicali con protagonista Peppe Servillo. Ad Irsina il cantante, attore, sceneggiatore ed ex leader degli Avion Travel ha presentato “L’anno che verrà”. Accompagnato dal sassofono di Javier Girotto e dalle tastiere di Natalio Mangalavite, ha ridato vita ai grandi classici firmati da Lucio Dalla. A Montalbano Jonico, invece, con i Solis String Quartet, ha dilettato il numeroso pubblico con un altro progetto musicale, dal titolo “Caro Carosone”, un omaggio al grande maestro, nel ventennale della sua morte.