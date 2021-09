Concorso nato nel 2018 dall’incontro tra lo scrittore Orofino e l’Associazione Culturale “COMPLETA.MENTE”

Si è svolta ieri, sabato 18 Settembre 2021 a Castelluccio Superiore, la Premiazione della seconda edizione del Concorso “Agitazioni letterarie Castelluccesi”. Nato nel 2018 dall’incontro tra lo scrittore Alessandro Orofino e l’Associazione Culturale “COMPLETA.MENTE”, con lo scopo di valorizzare il meraviglioso Borgo Medioevale di Castelluccio Superiore mediante un evento culturale di spessore. Nel 2019 la proposta è stata presentata all’Amministrazione Comunale, che ha deciso di sostenere l’iniziativa, dando vita, l’anno successivo, alla prima edizione del Concorso Letterario, unico nel suo genere con tutta la Valle del Mercure. Con la seconda edizione, “Agitazioni Letterarie Castelluccesi” che nel frattempo ha annoverato, tra i propri sponsor anche EVRA oltre naturalmente al Patrocinio del Comune di Castelluccio Superiore. In questa edizione si è inaugurata anche la sezione dedicata alla poesia e si è raggiunto il grande pubblico con un numero considerevole di partecipazioni provenienti da tutta Italia. “La seconda edizione del concorso Agitazioni Letterarie Castelluccesi, - dichiara il presidente di giuria e scrittore Alessandro Orofino - rappresenta l’importante prosieguo di un lavoro, cominciato già da qualche anno, il quale ha permesso di coinvolgere numerosi scrittori di varie parti d’Italia, unendo il piacere della cultura alla bellezza dei luoghi che ospitano questa manifestazione”.

La serata ha preso il via con il saluto del Sindaco di Castelluccio Superiore Giovanni Ruggiero, Antonella Celano rappresentante dell’Associazione Culturale COMPLETA.MENTE e Alessandro Orofino Presidente di Giuria, a moderare è stata Antonietta Gioia Vicesindaco del Comune di Castelluccio Superiore.

La giuria composta da sei giurati:

• Vincenzo POLICRETI;

• Mariano FARINA;

• Francesco BELSITO;

• Alessandro PANUCCIO;

• Agnese FERRANTE;

• Letizia TURRA’;

E il Presidente di Giuria:

• Alessandro OROFINO;

che hanno decretato i vincitori di ogni categoria (i primi tre);

o Categoria A : ROMANZO INEDITO;

o Categoria B : ROMANZO EDITO;

o Categoria C : RACCONTO INEDITO;

o Categoria D : CARTON CONTEST;

o Categoria E : COMPONIMENTO POETICO INEDITO.

“Il concorso letterario giunto alla seconda edizione, è nato nel 2019. Dall’incontro, poi con l’associazione COMPLETA.MENTE, è nato questo concorso. L’evento - dichiara il Sindaco di Castelluccio Superiore Giovanni Ruggiero - è Patrocinato oltre che dal Comune, anche dall’Azienda Evra la quale ha fornito, sicuramente un notevole contributo sia dal punto di vista della visibilità che della collaborazione, creando dunque quel giusto connubio tra la cultura e la salute, perché, ricordiamo che l’EVRA è un’azienda affermata nella lavorazione e trasformazione delle erbe officinali. Il concorso letterario nato dall’iniziativa dell’Associazione COMPLETA.MENTE è indubbiamente degno di lode. I giovani Castelluccesi che compongono la predetta Associazione, mettendo a disposizione la loro freschezza mentale oltre che la loro cultura, offrono un notevole contributo per il raggiungimento di traguardi importanti inerenti la crescita della Comunità Castelluccese. Per questo motivo il Comune sosterrà sempre questo genere di eventi. Un ringraziamento – conclude il sindaco - ai componenti dell’Associazione COMPLETA.MENTE per quanto fatto fino ad oggi e per tutto quanto verrà fatto in futuro”.