Decine di modelli di Vespe, con diversi appassionati pronti a invadere il centro abitato

Sarà la Vespa la vera protagonista di domenica 26 settembre a Vietri di Potenza, grazie al primo raduno in paese organizzato dall'associazione Vietri & La Movida. Decine di modelli di Vespe, con diversi appassionati, pronti a invadere il centro abitato vietrese, la Porta della Lucania, per questa iniziativa organizzata per il primo anno dall'associazione vietrese, da sempre attiva anche nella promozione del territorio. La Vespa è un modello di scooter della Piaggio, è stata brevettata il 23 aprile del 1946, su progetto dell'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio. Si tratta di uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al mondo nonché più volte utilizzato come simbolo del design italiano. La si trova esposta nei musei di design, arte moderna, scienza e tecnica e trasporti di tutto il mondo.

L'iscrizione al primo raduno di Vespe, patrocinato dal Comune di Vietri di Potenza, è gratuito. Anzi, l'associazione sarà anche lieta di offrire a partecipanti e pubblico un aperitivo. Questo il programma. Alle ore 9:30 il raduno in Piazza dell'Emigrante, alle ore 10 la partenza per giro panoramico a Vietri di Potenza fino al Convento dei Frati Cappuccini, passando per i gradini dell'Amore, murales della Legalità, santuario rupestre Madonna di Lourdes e in tutti i punti di interesse. A seguire, verso le ore 11, il rientro in Piazza dell'Emigrante, con l'aperitivo offerto dall'Associazione con "Ciro l'Apino" per i partecipanti e pubblico. Animazione per i bambini a cura di Dj Caos e con la presenza del Pony. Alle ore 12:30, per chi vorrà, pranzo presso ristorante del posto (con fermata presso il Murales della Legalità in contrada Santa Domenica).

Info e adesioni entro e non oltre venerdì 24 settembre (info: Vito,

338.1359490, oppure Carmine al numero 348.4375493).