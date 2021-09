Presso l’Auditorium "R. Gervasio" in Piazza del Sedile a Matera domenica 26 settembre la cerimonia

Le Pro Loco Unpli di Basilicata vivranno domenica 26 settembre 2021a Matera presso l’Auditorium “R. Gervasio” in piazza del Sedile, un momento di condivisione con le istituzioni, la comunità regionale, le associate e i partners, che abbraccia un periodo della storia lucana lungo trentacinque anni. Nel giugno del 1986 venne formalizzato a Monticchio Laghi (Pz) sotto l’egida della Regione Basilicata il primo Comitato regionale provvisorio delle Pro Loco Unpli della Basilicata, una data storica per le Pro Loco lucane che hanno saputo rappresentare la terra di Basilicata tenendone alta la bandiera in ogni evento e manifestazione regionale, nazionale ed internazionale. Trentacinque anni dopo, il Comitato si è rafforzato, ha acquisito autorevolezza e sempre di più è capace di rappresentare un punto di riferimento per le Pro Loco, per le istituzioni ai vari livelli e per l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia tra mille difficoltà e sacrifici.

«Come Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata Aps – afferma Rocco Franciosa, Presidente Regionale dell’Unpli Basilicata - in segno di riconoscenza ai nostri soci fondatori, ai tanti dirigenti impegnati ed in particolare ai primi Presidenti regionali Bruno Mario Albano e Antonio D'Elicio, dedichiamo la pubblicazione celebrativa dal titolo BASILICATA: Pro Loco, Volontari, tra identità e cultura del Territorio – 1986/2021 35 anni di storia del Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata, in cui attraverso un lavoro di ricerca documentale e raccolta di materiale fotografico, ripercorriamo gli avvenimenti salienti di tanti anni di attività, di puro volontariato svolta da uomini e donne lucane accomunati da un grande amore per le comunità e per il territorio. Personalmente – continua - ho avuto la fortuna e l'onore di frequentare assiduamente, dal 2008, Antonio D'Elicio e Bruno Mario Albano, quando come socio della Pro Loco Barile venni proposto Segretario e Responsabile regionale Servizio Civile dell’Unpli Basilicata, e loro insieme ai tanti dirigenti e Presidenti, mi hanno trasmesso molto, facendomi apprendere tanto, dandomi la possibilità di approfondire il mondo associativo delle Pro Loco, di conoscere la Basilicata, le Istituzioni e l'Unpli nazionale, in un percorso di crescita personale e sociale di cui sarò sempre grato». Il mondo Pro Loco lucano è cresciuto in questi anni, la sinergia col territorio, con l’Apt e la Regione ha portato a grandi traguardi, tante le attività svolte, centinaia gli eventi. Trentacinque anni di identità, cammino e perseveranza. Il volume, frutto di mesi di lavoro, racchiude le più importanti fasi di questi primi trentacinque anni di storia.

Al termine della cerimonia patrocinata da Comune di Matera, Regione Basilicata e Apt Basilicata con il sostegno di Bcc Basilicata, Fidas donatori sangue Basilicata e la società iInformatica – Lucanum il gioco della Basilicata, che si terrà in ottemperanza con tutte le regole vigenti in materia di Covid 19, verranno consegnati un attestato di onorificenza ed una copia del volume stampato da Grafiche Castellano, ad ogni singolo socio fondatore, presidente attuale e istituzione presente. «Un momento doveroso da condividere, un compleanno importante per il nostro Comitato regionale che ci porta tanta consapevolezza e ancor più maturità nell’affrontare il futuro, come volontari amanti e custodi di questa terra lucana auspichiamo sempre che ogni cittadino decida di investire in questo territorio con le proprie competenze e la tenacia tipica di noi lucani. Vivere la propria regione da cittadini è molto interessante ma da volontari lo è ancora di più. Auguri Pro Loco Unpli Basilicata!».