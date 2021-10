Il Sindaco Bernardo: “Venite a trovarci per una fantastica serata insieme con le storie del nostro Sogno”

Domenica 3 ottobre, a Colobraro, provincia di Matera, nei giardini del convento, ultima replica della divertente Rappresentazione Teatrale "Sogno di una Notte a Quel Paese". Un Sogno a occhi aperti che si ripete da undici anni, fatto di impegno etico e piena condivisione con l’intera comunità colobrarese. Un sogno che porta con sé ben oltre 400 repliche e almeno 120mila spettatori in 11 anni. “Spettacolo Teatrale – sottolinea il sindaco Andrea Bernardo - percorso l'altomare di Colobraro, goduto di ammalianti panorami, ammirato lo Scrigno del Nostro Centro Storico, apprezzato la gastronomia locale, soprattutto molti ci hanno ringraziati per l'accoglienza e l'ospitalità ricevuta.

Un appuntamento che ha contribuito a valorizzare le nostre uniche vere magie realizzando questo sogno mio personale e della nostra bella comunità”. Spettacoli di Musica popolare, danze Iatriche, fattucchiere e cartomanti. Museo della magia con animazione teatrale e culturale. Percorso emozionale all'interno del Convento dei Francescani e del Chiostro, la visita allo ''Scrigno di Rituali e Conoscenze" e al museo antropologico della magia, il concerto di musica etno-popolare con danze e ballate di masciare, e per finire la rappresentazione teatrale "La Notte Magica di San Giovanni".

Tutto questo è stata la undicesima edizione che ha visto intrecciarsi storia, attualità e narrazione fantastica, come sempre, con tocco leggero e coinvolgente. “Venite a trovarci – l’invito del sindaco Bernardo- vi aspettiamo per trascorrere una serena e fantastica serata nella splendida cornice-scenografia del centro storico e per divertirci insieme con le storie del nostro Sogno di una notte a quel paese”. Una rappresentazione messa in scena dai ragazzi dell'Associazione Sognando il Magico Paese, con la Regia di Giuseppe Ranoia. Inizio alle ore 18.30.

Oreste Roberto Lanza