Grande successo per l’evento dei mercatini di cioccolato ma si guarda già al Natale

L’evento organizzato dall’Associazione Italia Eventi Choco Italia in tour è terminato ieri con una serata conclusiva di grande successo nella centrale Piazza Vittorio Veneto, nel cuore della città di Matera. Con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Comune di Matera, dell’Unione Nazionale Organizzatori di eventi e della Pro Loco Basilicata il festival è rientrato negli eventi del comune di Matera, parte integrante del progetto “Destinazione Matera”.

“Siamo stati davvero orgogliosi di tornare qui ancora, con altri progetti e soprattutto di essere stati accolti nel calendario di Destinazione Matera con così tanto calore - riferiscono gli organizzatori - Il laboratorio allestito in piazza Vittorio Veneto e gli stand di vendita diretta hanno attirato numerosi cittadini e turisti” sicuramente incuriositi da una originale promozione del cioccolato artigianale e dei dolci tipici di alcune regioni italiane.Tra le migliori aziende del cioccolato artigianale che hanno partecipato a questa tappa di Choco Italia in tour 2021: dalla Campania confetture e marmellate del Cilento, miele pregiato da Capaccio Paestum, cioccolato (anche alla canapa) da Angri, dall’Irpinia dolci al cioccolato, mostaccioli ripieni, tavolette, scorzette e cremini; dalla Puglia non sono mancati dolci e taralli, ma anche frutta disidratata, frutta secca, castagne e caldarroste, confetture, marmellate e liquori artigianali; dalla Basilicata banchi di scorzette al cioccolato, biscotti, taralli ed il famoso vino dolce medievale “Polvere di Ippocrasso”; dalla Calabria liquirizia di ogni tipo, dolce e grezza; dalla Sicilia torroni croccanti, cannoli siciliani, cassate e pasta di mandorla, ma anche l’antica ricetta del cioccolato modicano con tavolette e cioccolatini.

L’Associazione Italia Eventi che ha vinto il bando “Destinazione Matera” con l’evento “Choco Italia in tour” ma tornerà presto nella città di Matera con “Matera Christmas Village” in cui la casa di Babbo Natale tanto amata dai bambini, spettacoli di strada, concerti e i più attesi mercatini di Natale, dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, regaleranno una magica atmosfera natalizia alle vie cittadine.

Silvia Silvestri