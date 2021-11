Una serie di incontri con gli studenti dell’ultimo anno per ripercorrere le vicende tra il 1915 e il 1918

In occasione della ricorrenza del centenario della traslazione del “Milite Ignoto”, un Infoteam del Comando Militare Esercito “Basilicata” ha svolto, nei giorni scorsi, una serie di incontri con gli studenti dell’ultimo anno di vari licei di Matera e Potenza, durante i quali sono state ripercorse le vicende che condussero alla celebrazione degli anonimi eroi che tra il 1915 e il 1918 avevano contribuito in armi alla concretizzazione del processo di unificazione nazionale avviato nel secolo precedente: l’individuazione delle undici salme tra le migliaia di militari ignoti caduti in battaglia, la scelta della salma nella Basilica di Aquileia ad opera della madre di un disperso, il trasporto del feretro dal Friuli a Roma su un vagone ferroviario omaggiato da migliaia di italiani lungo il percorso, la cerimonia solenne a Roma con la partecipazione di un milione di cittadini e, infine, la tumulazione al Vittoriano in Piazza Venezia.

Accompagnate da numerose fotografie d’epoca, le narrazioni hanno affrontato proprio il periodo storico afferente alle lezioni dell’ultimo anno, suscitando la viva curiosità degli studenti e suggerendo loro una diversa prospettiva dei fatti di guerra. Il momento di approfondimento ha fornito, inoltre, ai tanti giovani presenti uno spunto di riflessione sulla memoria del passato e sui valori di oggi.