Maria Grazia Maurella: “Un titolo per dire che in Basilicata ci sono meraviglie da esplorare e da far conoscere”

Il prossimo 13 e 14 novembre 2021 in piazza Elettra a Marconia, presso l’atrio della locale sede Pro Loco, in piazza Elettra, dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 22,si terrà un evento artistico legato al filone “Meravigliosa Basilicata”. Una personale d’illustrazione 8 (ink) BIT di Nico Russo, di Marconia frazione di Pisticci, voluta fortemente da appassionate da anni della fotografia, le lucane Maria Grazia Maurella e Stella Zambrella, alla loro quarta mostra con brand Meravigliosa Basilicata. Sociologo, educatore professionale e artista lucano, Nico Russo, di Marconia, frazione di Pisticci, in provincia di Matera, da sempre coltiva la passione per il disegno, il fumetto e l’illustrazione e con un percorso artistico di grande pregio: vignettista, illustratore, memer e caricaturista che nel tempo ha curato alcune copertine di libri tra cui Il ragno e la mosca di Raffaele Marra edito da Edigrafema, partecipando a due edizioni del progetto Sputnik Press Storie dalla Luna.

Il suo percorso artistico lo ha visto sposare tante collaborazioni importanti come quello dell’esperimento editoriale L’acqua si impara dalla sete concepito in piena pandemia dalla emergente casa editrice Cubical Press e all’ulteriore impresa umoristica collettiva Non sono stato iodi SBAM editore. Diverse le personali dove ha curato progetti quali “Canzoniere, “Epica e Pop” è Omaggi immodesti”. Novità di questo evento tanto atteso è che per la prima volta le illustrazioni di Nico Russo si vestiranno di note cromatiche differenti e faranno il loro debutto in versione a colori. Un evento dal titolo “Meravigliosa Basilicata” con tanti e diversi obiettivi. “Un titolo per dire che in Basilicata – sottolinea Maria Grazia Maurella, raggiunta dalla redazione -ci sono meraviglie da esplorare e da far conoscere”. Un quarto appuntamento artistico che cade su Nico Russo; cosa può rappresentare per la Basilicata di meraviglioso? “L’attenzione si è riversata sulla volontà di creare una personale - ha precisato Maria Grazia Maurella - di un giovane artista pisticcese che mette in evidenza proprie tecniche di disegno monocromatico e a colori di un immaginario dei giochi e cartoni degli anni 80-90 dei giovani che oggi hanno 50 anni.

Nel nostro paese come Marconia e Pisticci un artista come Nico Russo ha minimo 70 anni, lui per noi è il più giovane e moderno. Va detto che non sembra di esagerare nel rivedere nella personalità artistica eclettica e poliedrica di Nico Russo qualche nota di cubismo che ci fa venire in mente niente meno che il grande maestro Pablo Picasso”. Una mostra da visitare con gli occhi aperti di un buon viandante incuriosito dalla bellezza che in Basilicata è sempre meravigliosa.

Oreste Roberto Lanza