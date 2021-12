Appuntamento il 13 e 15 dicembre per raccontare il grande intellettuale lucano della “Civiltà delle macchine”

Due gli appuntamenti previsti nella città di Potenza per l’apertura del cartellone delle rassegne storiche “Il FurorSinisgalli: “l’avventura delle due culture”, alla decima edizione, e “La Forgia di Sinisgalli”, edizione numero cinque, per le quali è prevista una serie di iniziative nel prossimo anno. Per la “Forgia di Sinisgalli”, lunedì 13 dicembre, nella Sala consiliare della Provincia, sarà presentato il racconto di Giuseppe Tancredi, a cura di Mimmo Sammartino, “Una storia per Gabriel” (Calice editore), una vicenda di memoria e di riscatto, ambientata nella città di Potenza a cavallo fra gli anni Cinquanta e il tempo del terremoto e della ricostruzione. All’incontro, sarà presente il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, il direttore della Fondazione Sinisgalli, Luigi Beneduci, insieme agli autori, i quali saranno impegnati in una conversazione coordinata dalla blogger letteraria Giuditta Casale. Gli intermezzi musicali saranno curati dal Trio Accord con Gennaro Minichiello al violino, Giovanna D’Amato al violoncello, Ezio Testa alla fisarmonica. Con la collaborazione tra Università degli Studi della Basilicata e Fondazione Leonardo Sinisgalli, il 15 dicembre l’Aula Magna della sede universitaria nel Rione Francioso ospiterà , nell’ambito del “Furor Sinisgalli”, il seminario di studi “Sinisgalli ieri e oggi: chimica, industria e ambiente” in margine al volume La chimica in «Civiltà delle macchine» di Leonardo Sinisgalli (Osanna Edizioni 2020) a cura di Maurizio D'Auria e Francesco F. Summa, nel quale sono raccolti gli articoli della rivista sinisgalliana legati alla chimica.

L’incontro, presieduto dalla professoressa Brigida Bochicchio, vedrà la presenza del Magnifico Rettore dell’Ateneo lucano, Ignazio Mancini, del Presidente della Fondazione Sinisgalli, Mimmo Sammartino, del Direttore del Dipartimento di Scienze, Roberto Teghil e della prof.ssa Maria Teresa Imbriani, membro del Consiglio d’amministrazione della Fondazione in rappresentanza dell’Università. Un appuntamento ricco di relazioni a cominciare da quello di Maurizio D'Auria (Università degli Studi della Basilicata) su Sinisgalli ieri e oggi: i motivi di un ritorno, Vittorio Esposito (ARPA Puglia) su L'ambiente nella siderurgia, Luigi Campanella (Emerito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) su L'ambiente e i suoi problemi: analisi e prospettive, Luciano D'Alessio (Università degli Studi della Basilicata) dal titolo Per un'estetica delle immagini: il punto di vista di un chimico, Antonio D’Angola (Università degli Studi della Basilicata) su Uno sguardo alle prospettive dell’energia tra il passato e presente. Seguiranno le letture dei testi interessate dalle relazioni saranno curate dai dottori Sara Petta, Alessia Sileo, Nicola Sileo. Gli appuntamenti si potranno seguire anche online collegandosi al link https://meet.google.com/drp-hiqu-yga

Oreste Roberto Lanza