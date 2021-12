Cirillo: le parole si disperdono, ma le emozioni rimarranno per sempre. Stasera il dossier di candidatura

Il grande musicista tricaricese, Pietro Cirillo per Aliano capitale della cultura 2024. In programma alle 17.00 nella sala convegni dei calanchi in via Rocco Scotellaro ad Aliano la presentazione del dossier di Aliano candidata a capitale italiana della cultura 2024 dal titolo “Sguardi oltre confine”, presente la scrittrice materana Mariolina Venezia con la conduzione della serata dell’attrice lagonegrese Eva Immediato. Ad allietare l’appuntamento anche il musicista lucano Pietro Cirillo con la sua musica tarantata per Aliano2024.

Pietro Cirillo dopo aver partecipato allo spot istituzionale Matera 2019, è stato scelto anche da Aliano come rappresentante della musica popolare lucana. Considerato dalla critica uno dei migliori conoscitori e ricercatori della musica popolare per i suoi studi da sempre concentrati non solo su sonorità particolari ma sull' importanza di recuperare e rivalutare il patrimonio lessico-musicale della sua terra. “una comunicazione espressiva – ha sottolineato Pietro Cirillo, raggiunto dalla nostra redazione - e travolgente per sentirsi comunità, popolo unito nella propria identità culturale che supera ogni tentativo di separazione”. Con Aliano da tempo Pietro Cirillo è in simbiosi: il 22 agosto scorso con il suo “Grido Lucano” al festival “la luna e i Calanchi”, probabilmente ne aveva anticipato la candidatura a Capitale della cultura 2024. Con le sue musica e il testo e lo storico gruppo delle Officine Popolari Lucane aveva lanciato un forte pensiero per rimettere i piedi saldamente per terra e ricominciare a guardare sopra e davanti a noi in questo straordinario borgo, appunto Aliano. Il cantore lucano delle passioni e tradizioni della terra di Lucania che devono essere assolutamente preservati dall’oblio, come patrimonio storico, sociale e culturale dei nostri paesi. “Ci sono luoghi scolpiti nel cuore – aggiunge Pietro Cirillo - quelli che abitano nelle memorie di chi non è più bambino, dove si era stati o vissuti da piccoli”. Il suo pensiero è sempre stato quello di dire: “le parole si disperdono, ma le emozioni rimarranno per sempre!”. Pietro Cirillo ad Aliano per sostenere Aliano capitale della cultura 2024 perché un borgo pieno di emozioni possa volare alto.

Oreste Roberto Lanza