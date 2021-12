Un concorso già organizzato negli anni ottanta che riscosse un notevole successo

La Pro loco di Marconia organizza la prima edizione del concorso “Racconti, poesie e proverbi in dialetto pisticcese”. Una iniziativa con finalità nobili: la conservazione della lingua locale il dialetto pisticcese. Per ricordare che in Lucania il dialetto ha una sua importante storia legata a tradizioni , a riti religiosi , momenti di vita civile in cui le parole sono diventate metafore e tutte trasformate in poesia. Tante frasi in dialetto lucano ancora si ricordano: Passat' lu Sant' è passà la festa”;“Li uaie d'ia pagnata li sà la cucchiara”; Acqua citta nun passà, si nun t' vuòanneà”; “si magni sol' t'affuoi”. Cosi via. Nel particolare quello di Pisticci è un dialetto che ha le tipiche caratteristiche del dialetto meridionale delle terre lucane, con origini greche e latine e influenze spagnoli e francesi, in base alle differenti dominazioni avvenute in queste terre. Importanti influenze di impronta anglosassone, giunte dalle emigrazioni d’oltreoceano, testimoniano il vasto fenomeno migratorio. Le pagine di storia sul tema raccontano di un dialetto costituita da una fonetica che si orienta verso la cantilena.

Un suono particolare che in passato, si dice, era diffusa nella tradizione basata sul canto funebre la cosiddetta “a nnaccarata” tanto da ricordare la tragedia greca o le prefiche di origine romana. “Un concorso già organizzato – sottolinea Lino Malvasi, presidente della pro loco di Marconia - negli anni ottanta con un’altra associazione “Nuovi Orizzonti” e che riscosse un notevole successo. Ora dopo tanti anni viene rispolverato dalla pro loco Marconia insieme con un gruppo di insegnanti, Milena Gentile, che ne fece parte allora come insegnante, insieme ad un’altra insegnante l’avvocato Alessandra D’Angella sempre attiva e presente nelle vite associativa”. Un concorso rivolto alle scuole prima e secondarie di primo grado di Pisticci e con un termine di scadenza, 15 febbraio 2022, per l’invio dei lavori che abbiano tutti il fine di mettere in luce le caratteristiche migliori di questo storico dialetto. Piena disponibilità da parte dei vari dirigenti scolastici, dalla dottoressa Di Trani alla dottoressa Maria Grazia Di Bello c’è piena disponibilità. I migliori lavori saranno rilegati in un libro e donati alle scuole del territorio.

Oreste Roberto Lanza