Stand alimentari e gastronomici con escursioni naturalistiche alla ricerca del tartufo bianco

La Basilicata terra di Tartufo. Prende il via a partire da questo pomeriggio nel borgo potentino di Carbone nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, la XIV edizione della Mostra Mercato del tartufo bianco del Serrapotamo di Carbone. Sabato 11 e domenica 12 dicembre occasione ghiotta per degustare tipicità locali, divertirsi, scoprire e rimanere affascinati da suggestivi paesaggi naturali. Diversi studi fatti in passato dicono che questa è terra con diverse specie di tartufi: il nero liscio, il bianco pregiato, il nero di Bagnoli, quello uncinato e il brumale, bianchetto o marzuolo, lo Scorzone. Tutti accomunati dal fatto di essere unici dal punto di vista qualitativo.

Gli studi condotti su vari campioni di tuber magnatum evidenziano che il tartufo lucano presenta delle tipicità di alcune regioni del Sud Italia e che la loro frequenza raggiunge valori intorno al 100% solo all’interno dei campioni di questa regione. Insomma Basilicata ricca di questo prezioso fungo che si estende tra il monte Volturino (in particolare a Marsicovetere) e la zona del Serrapotamo, appunto Carbone. Due giornate in cui il comune di Carbone, piccolo antico borgo di 650 abitanti, caratterizzata da terreni umidi, freschi che favoriscono la presenza del tartufo bianco e ne esaltano la sua peculiare qualità, ospiterà appassionati e i buongustai per una festa dei sapori e delle tradizioni locali.

Ricco il programma dei due giorni: dopo i saluti istituzionali degli Assessore regionale alle politiche Agricole e Forestali, Francesco Fanelli, e Francesco Cupparo alle attività produttive, l’apertura di diversi stand alimentari e gastronomici con preparazione di piatti a base di tartufo bianco di Carbone. Per la giornata di domenica previste escursioni naturalistiche alla ricerca del tartufo bianco e successive visite guidate nei luoghi storici culla del monachesimo italogreco del territorio.

Oreste Roberto Lanza