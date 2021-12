“Flëj ti Bir”, suggestione e grande mistero per una esperienza unica che trova in Italia pochissimi esempi

Terza edizione del Presepe Vivente Arbëresh a San Costantino Albanese. Il prossimo 30 dicembre, all’interno del centro storico, l’Associazione Pro Loco San Costantino Albanese, con il patrocinio del Comune di San Costantino Albanese e il sostegno del GAL La Cittadella del Sapere, dell’APT Basilicata, e della Regione Basilicata, presenta “Flëj ti Bir. Un progetto nato nel 2018 che coinvolge emotivamente tutto il paese e le persone di tutte le età. Le precedenti edizioni hanno visto un notevole afflusso di turisti rimasti affascinati dagli angoli suggestivi del centro storico e dalla particolarità delle scene e dei costumi. I personaggi indosseranno gli antichi costumi e verranno interpretate scene di vita quotidiana di un tempo e gli antichi mestieri, in parte scomparsi, quali il fabbro, il calzolaio, le ricamatrici di costumi arbëreshë, il falegname, il macellaio, il pastore, il casaro, le lavandaie ed altro ancora.

Suonatori di strumenti tradizionali, poi, accompagneranno i visitatori lungo tragitto che terminerà in una delle abitazioni più antiche del paese, dove verrà allestita la scena della natività, e dove, come tradizione, saranno presenti, oltre ai personaggi della Sacra Famiglia, anche un vero bue e un vero asinello. Un appunto con la storia e il richiamo alla cultura delle antiche tradizioni di un antico popolo verrà allietato con l’esecuzione delle antiche danze e dei canti tradizionali. Suggestione e grande mistero racchiusa in una esperienza unica che trova in Italia pochissimi esempi. Inizio alle ore 17,00.

Oreste Roberto Lanza