Consegnata una targa di riconoscimento da parte delle autorità civili

La comunità di Francavilla in Sinni si è ritrovata per festeggiare i 100 anni di Francesco Ferraiolo. Un traguardo importante e significativo, quello raggiunto dal concittadino francavillese, che per l’occasione ha ricevuto gli auguri di tutto il paese, oltre che dei suoi più cari parenti. Nato il 14 dicembre del 1921 in una famiglia composta da otto fratelli e sorelle, con due figli, quattro nipoti e ben sei pronipoti, Francesco, l’uomo del secolo, nel 1949, dopo essere tornato dal fronte della seconda guerra mondiale ha sposato Maria Antonia Maria che ha amato fino alla sua dipartita avvenuta molti anni orsono. Pur da vedono ha continuato a vivere nella propria abitazione dove ha condiviso il suo impegno lavorativo, quello di uomo di famiglia e poi da nonno con i suoi adorati nipoti.

Ben voluto da sempre dall’intera comunità francavillese per essere ancora persona perbene è di grandi intenti di umiltà e di passione per la vita della sua comunità che gli ha permesso di ricevere riconoscimento da parte delle istituzioni civili del paese. Il sindaco di Francavilla in Sinni, Romano Cupparo, insieme con il comandante della locale stazione dei carabinieri, Aldo Pitrelli recatosi presso l’abitazione del centenario ha consegnato una targa come riconoscimento del traguardo raggiunto con l’augurio di poter continuare ad essere presente all’interno della comunità francavillese.

La breve cerimonia religiosa officiata dal nuovo parroco di Francavilla in Sinni, don Nicola Caino accompagnato dal parroco di Senise don Franco Lacanna, il momento emozionante per ricordare il grande miracolo che compie il Signore in ciascuno di noi quando si dona amore al prossimo e alla propria comunità testimoniato in questa circostanza da Francesco Ferraiolo. La circostanza ci riporta ad una frase di un comico e attore statunitense che a proposito dei centenari disse: “se vivi fino a cent’anni è fatta. Pochissime persone muoiono dopo quell’età”. La nostra redazione augura a Francesco Ferraiolo il meglio, giornate di sole con tanta salute.

Oreste Roberto Lanza