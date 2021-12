Send by email

L'evento culturale previsto per il 19 dicembre è stato rinviato ad altra data. Confermati gli atri eventi

Il direttivo della Pro Loco di Senise ha deciso di rimandare l’evento della presentazione del libro “U figghië ra mugghierë ru Mërëcànë” di Pino Rovitto, previsto per il 19 dicembre prossimo nel centro parrocchiale Don Egidio Guerriero. La decisione è maturata in seguito all’aumento dei contagi da Covid-19 e ai provvedimenti di quarantene che ne sono conseguiti, che interessano diverse famiglie di Senise. La Pro Loco fa sapere che l’evento verrà riprogrammato non appena la condizione pandemica lo consentirà.

Dopo i mercatini di Natale, che hanno aperto il cartellone degli eventi del Natale 2021, il programma subisce così una battuta d’arresto ma le altre attività previste saranno realizzate regolarmente, pandemia permettendo. Intanto prosegue il tradizionale concorso degli alberi di Natale a cui si può partecipare accedendo alla pagina Facebook dell’associazione, mentre rimane confermata l’apertura delche si terrà nella cappella del Rosario il prossimocosì come si terrà regolarmente la premiazione dei vincitori dei concorsi e il concerto di Natale Inno alla resilienza, con l’Ensemble di violini, arpa e voce, che dovrà tenersi nella chiesa di San Francesco ilGli eventi del Natale senisese risentono dunque pesantemente dell’evoluzione della pandemia a livello locale, che oggi fa registrare altri casi di positività. Tutto sembra essere sospeso e legato a questa drammatica condizione che sta condizionando la vita di tutti.

Francesco Addolorato