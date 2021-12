Una serata all'insegna della solidarietà insieme all'importante maratona di Telethon

Interessante appuntamento domani, domenica 19 dicembre a partire dalle ore 17.00 in piazza Heraclea a Policoro, dove ci sarà con la consegna di un mezzo di trasporto per disabili da 9 posti da parte della società Muoviamoci insieme centro ad Anffas Policoro Onlus. Il tutto è stato possibile grazie ad una raccolta pubblicitaria da parte della società tra le aziende del territorio che hanno aderito all'importante iniziativa.

Questo mezzo sarà disponibile per tutti coloro che ne avranno bisogno, ma soprattutto, servirà a completare lo sviluppo del progetto Disabilmentestate che Anffas porta avanti ormai da 8 anni. "Ad ottobre l'azienda C&P di Francavilla in Sinni - spiega Giuseppe Tataranno presidente di Anffas Onlus Policoro - ci ha donato un altro mezzo per il trasporto dei disabili che servirà per supportare il progetto PeperonAut in collaborazione con il Consorzio di tutela del Peperone Crusco di Senise". PeperonAut è un progetto pilota di inserimento lavorativo di persone con autismo nel circuito lavorativo del Peperone di Senise Igp. E' già partita la fase di formazione degli operatori, che seguiranno i 4 ragazzi coinvolti in un rapporto uno a uno nelle attività di laboratorio nelle aziende che si sono rese disponibili e che sono indicate appunto dal Consorzio di Tutela. "Presenteremo alla città i nuovi mezzi alla presenza delle autorità civili e religiose. Questo evento - conclude Tataranno - si inserisce nella maratona Telethon che Anffas organizza domani domenica 19 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00". Nel corso della serata spazio poi ai Sapori di Natale con una degustazione di squisite "Crispe" con della birra. Appuntamento quindi da non perdere per dare il proprio contributo ad una lodevole iniziativa di grande interesse collettivo.