La mamma Maria Cristina Mazzilli:“Ricordare Giovanna vuol dire innanzitutto pretendere giustizia”

Premio “Giovanna Pastoressa - nessuno si salva da solo”, premiati i vincitori a Potenza. Sono passati due anni dal tragico evento di Lauria che vide il crollo del tetto del Palaberti, provocando sei feriti e la morte, successivamente in ospedale a Potenza, della psicologa Giovanna Pastoressa di appena 28 anni che si stava allenando nella vicina palestra “Cam Sport&Salute”, che con i detriti venne gravemente danneggiata.

Ad aprile scorso l’Ordine degli Psicologi di Potenza l’istituzione di un concorso- premio per ricordare la giovane dottoressa, tributo alla memoria della giovane professionista, prematuramente scomparsa e per non dimenticare la tragica vicende ancora all’attenzione delle autorità giudiziaria. “Ricordare Giovanna vuol dire- ha sottolineato all’incontro di premiazione, Maria Cristina Mazzilli, madre della giovane scomparsa – innanzitutto pretendere giustizia”. Una vicenda giudiziaria che vede indagate ben nove persone con un processo ancora alle prime battute, la mamma di Giovanna Pastoressa sa che la vicenda giudiziaria sarà lunga “Quasi sempre danno la colpa al vento, alla calamità naturale, ma la realtà non è questa.

Giovanna è stata vittima della corruzione. Questa è la verità”. Per tenere vivo il ricordo dell’evento e della giovane vita, l’Ordine dei Psicologi di Basilicata ha pensato ad un premio rivolto agli iscritti che abbiamo realizzato una tesi di laurea su temi cari a Giovanna Pastoressa: psicologia e alimentazione, non violenza e parità di genere. Qualche giorno fa le premiazioni di oltre otto vincitori selezionati tra i tanti partecipanti. “Quello che interessa a noi – ha precisato Antonello Chiacchio, consigliere dell’Ordine degli Psicologi di Basilicata - che venga trasmessa questa testimonianza di vita importante”.

Oreste Roberto Lanza