Si è reso necessario a causa del repentino aumento dei contagi da Covid-19 verificatosi negli ultimi giorni

L’Amministrazione del Comune di Senise, nella persona del Sindaco Dott. Giuseppe Castronuovo, alla luce del repentino aumento dei contagi da Covid-19 verificatosi negli ultimi giorni e secondo il principio della tutela e della salvaguardia dell’incolumità pubblica, d’intesa con l’Associazione Il Girasole, con grande rammarico dispone l’annullamento delle attività previste in Corso Vittorio Emanuele nei giorni del 20-21-22-23 Dicembre rientranti nel progetto “Il magico paese di Natale. Tra Incanto e Magia” e il rinvio delle stesse a data da destinarsi. L’azione si è resa necessaria a causa dell’impennata di contagi che sta interessando anche il nostro comune e per il concreto rischio che attività dedicate ai più piccoli, quasi tutti privi del vaccino anticovid che solo da pochissimi giorni può essere somministrato anche alla fascia d’età 5-11 anni, possano generare ulteriori contagi e costringere una moltitudine di concittadini alla quarantena obbligatoria.

Pensavamo e avevamo sperato che queste festività potessero essere all’insegna della normalità e della ripresa e invece a pochi giorni dal Natale ci ritroviamo nuovamente in una fase critica. Ancora una volta chiediamo a tutti di assumere atteggiamenti responsabili, di indossare sempre e correttamente la mascherina anche all’aperto, così come disposto dall’Ordinanza del 14.12.2021 ancora in vigore, di igienizzarsi costantemente le mani, di evitare assembramenti e soprattutto di porre particolare attenzione alle prossime occasioni festive di incontro e ritrovo tra familiari.

Le difficoltà e i momenti di emergenza, come ormai siamo abituati a vivere da quasi 2 anni, ci impongono di essere prudenti, ma soprattutto ci devono incoraggiare a conservare la speranza della rinascita affinché si possa uscire una volta per tutte da questo faticoso momento. Infine un pensiero ai più piccoli, ancora una volta penalizzati, perché non ci dimenticheremo di loro, tanto che nei giorni a ridosso del Natale ci sarà una sorpresa che ci auguriamo possa regalare un sorriso e ricreare per un attimo il clima natalizio. A tutti i nostri concittadini risultati positivi l’augurio più sincero e affettuoso che guariscano al più presto e senza conseguenze dalla malattia.