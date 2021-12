Donate dalle rispettive amministrazioni targhe per esprimere affetto e vicinanza

Basilicata terra dei centenari. In terra di Lucania la longevità da tempo può essere annoverata tra le tante eccellenze presenti su questo territorio. A Roccanova, comune in provincia di Potenza, qualche giorno fa Andrea Paolo Arbia ha raggiunto l’importante risultato di spegnere le cento candeline in piena salute. Il longevo cittadino roccanovese, attualmente ospite della casa di riposo di Fardella, è stato festeggiato dai suoi famigliari, presenti il fratello, i nipoti, che gli hanno rinnovato l’affetto di sempre.

Presente anche il sindaco di Fardella Mariangela Coringrato, insieme, in rappresentanza del comune di Roccanova, l’assessore Anna Giovinazzo ed il Vigile Mario Novelli, che hanno donato una targa ricordo per esprimere l’affetto e la vicinanza della comunità roccanovese. Un’atmosfera vivida e calda ha avvolto Andrea Paolo Arbia in un’atmosfera accogliente a cui hanno partecipato tutto il personale dell’alloggio per anziani. Commozione da parte del festeggiato al momento dello spegnimento delle candeline, consapevole di aver raggiunto un traguardo importante.

A San Chirico Raparo, Zia Maria come viene chiamata dai suoi concittadini, che oggi ha tagliato lo splendido traguardo dei sui primi 100 anni. Un giorno di festa per San Chirico Raparo per celebrare una persona speciale, patrimonio di valori e tradizioni per la comunità e le generazioni future. Donna Zia Maria che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla famiglia e alla cultura, allietando i cittadini con filastrocche e poesie che ancora oggi ricorda molto bene. In Italia in un recente dato dell’Istat datato 2019 si evidenzia come le persone residenti in Italia che hanno compiuto i 100 anni risultano essere all’incirca 14456 di cui l’84 per cento sono donne. La Basilicata rientra tra le prime cinque regioni a festeggiare il secolo di vita.

Oreste Roberto Lanza