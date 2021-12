Fiore: “In questi giorni di festa non possiamo certo dimenticare che stiamo vivendo un periodo ricco di preoccupazioni”

San Severino Lucano chiuderà il 2021 con un concerto di musica classica al Palafrido in località Mezzana. La Benjamin Ensemble, domani 28 dicembre, alle 19,00 presenterà “Joy to the world” concerto di Natale. Teresa Cersosimo (voce) Roberto Sola (tromba) Gianluca Poto (tromba), Giuseppe Grosso (trombone) Francesco Filardi (Euphonium) Vincenzo Pisani (Tuba) Michele Granato (percussioni) faranno ascoltare ai partecipanti musiche di Leonard Cohen, J. Fred Coots, Ciro Dammicco, Georg Friedrich Handel, John Lennon, Alfonso Maria de Liguori, Hugh Martin, Wolfgang Amadeus Mozart, Gian Piero Reverberi, Joaquin Rodrigo, Paul Simon. Naturalmente tutto sarà fatto nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid.

“Il concerto di Natale, afferma il sindaco Franco Fiore, sarà l’occasione per augurare a tutti buon anno. In questi giorni di festa, dice, certo non possiamo dimenticare che stiamo vivendo un periodo ricco di preoccupazioni, disagi, e amarezza, ma contemporaneamente siamo stimolati a fare meglio, ad impegnarci maggiormente se pur con i pochi strumenti a nostra disposizione. Ed è per questo che con l’energia, l’entusiasmo e la passione che ci ha sempre contraddistinti come amministrazione vogliamo augurare alla nostra comunità un futuro di speranza, sviluppo e crescita. Ringraziamo tutti per il sostegno e l'aiuto profuso, le associazioni di volontariato, le associazioni culturali e tutti coloro che credono in un futuro migliore”.