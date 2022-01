Sarà possibile seguire l’evento anche collegandosi al canale social del Comune: www.facebook.com/comunedimatera

In occasione del Giornata Internazionale della Memoria dedicata alle vittime dell’Olocausto, il Comune di Matera, d’intesa con la Prefettura di Matera, l’Ufficio Scolastico Provinciale e la Provincia di Matera, ha organizzato un evento sul tema, che avrà al centro gli studenti materani di ogni ordine e grado e i testimoni della Shoah. Saranno presenti, fra gli altri, anche contributi del Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma, del sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau Sami Modiano e della Fondazione Elisa Springer A-24020 e approfondimenti sulla figura di Anna Frank e di Liliana Segre. Durante l’evento avverrà la consegna delle medaglie d’onore concesse con decreto del Presidente della Repubblica dal Prefetto a internati in un campo di concentramento nazista durante la seconda guerra mondiale.

L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola del Comune di Matera, giovedì 27 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso il CineTeatro Comunale Gerardo Guerrieri. Sarà possibile seguire l’evento collegandosi al canale social del Comune di Matera: www.facebook.com/comunedimatera

Si allega locandina con i dettagli dell’evento.

PROGRAMMA

Ore 11:00

Apertura musicale studenti Liceo “Tommaso Stigliani” della Dirigente

Rosanna Papapietro

Schindler’s List di John Williams, violoncello.

Ore 11:05

Saluti istituzionali

Saluti e introduzione assessore Tiziana D’OPPIDO e Valeria PISCOPIELLO.

Messaggio del Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma

Riccardo DI SEGNI

Ore 11:15

Sindaco di Matera Domenico BENNARDI

Presidente della Provincia Piero MARRESE

Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Matera Tiziana Di NOIA

Prefetto di Matera Sante COPPONI

Vescovo di Matera Antonio Giuseppe CAIAZZO

Ore 11:35

Contributo studenti scuola dell’infanzia “L’Albero Azzurro” del Dirigente

Giuseppe Bruno, sul crocus, simbolo della stella di David.

Ore 11:45

Contributo video studenti I. C. “Enrico Fermi” della Dirigente Isabella Abbatino,

sulla pietra gialla.

Ore 11:50

Contributo video studenti I. C. “Padre Minozzi” a tema “Le lanterne della memoria”

della Dirigente Mariarosaria Santeramo.

Ore 11:55

Videomessaggio agli studenti da Sami MODIANO, superstite dell’Olocausto italiano, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e attivo testimone

della Shoah.

Ore 12:05

Intermezzo musicale studenti Liceo “Tommaso Stigliani”.

Preludio n.1, di Heitor Villa-Lobos, chitarra, con lettura di testimonianze di deportati;

Auschwitz di Francesco Guccini, violino e pianoforte.

Ore 12:15

Intervento di Damiano LATERZA, giornalista ed esperto di antichità giudaiche e

studioso della presenza ebraica a Matera e aggiornamenti sull’inchiesta condotta

dall’FBI su Anna Frank e sul notaio olandese Arnold van den Bergh.

Ore 12:20

Testo sulla Shoah letta dai ragazzi dell’associazione Genitori H Ventiquattro.

Ore 12:25

Messaggio della Fondazione Elisa Springer A-24020

Ore 12:30

Liliana Segre raccontata dai bambini. In collegamento da Foggia.

Ore 12:35

Consegna n. 3 medaglie d’onore dal Prefetto ai familiari dei cittadini militari e civili

deportati e internati nei lager nazisti. In collaborazione coi sindaci dei Comuni di

Matera, Grottole e Grassano.

Ore 12:45: Chiusura musicale studenti Liceo “Tommaso Stigliani”

Capriccio arabo di Francisco Tarrega, chitarra accompagnati da letture di testimonianze di deportati.

La vita è bella, di Nicola Piovani, violoncello e contrabbasso.

Allestimenti a cura degli studenti dell’I.C. “Enrico Fermi”





