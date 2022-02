Vincitori della terza edizione del concorso nazionale "Il Risorgimento italiano nella memoria"

Con il saggio "Nicola Sole: cantore del Risorgimento lucano. A duecento anni dalla nascita (1821-2021)", gli alunni della quarta A del liceo classico "Isabella Morra" di Senise in provincia di Potenza sono tra i vincitori della terza edizione del concorso nazionale "Il Risorgimento italiano nella memoria".

La giuria del concorso - promosso dall'Endas-Emilia Romagna, in collaborazione con il museo civico del Risorgimento di Bologna, con l'Associazione mazziniana italiana e con il Comitato di Ravenna dell'istituto per la storia del Risorgimento - ha ritenuto di dover premiare il lavoro degli studenti lucani - guidati dal docente di filosofia e storia Francesco Bellusci - "per la qualità e l'originalità". Il saggio "ripercorre i momenti significativi della vita e dell'opera di Sole e mette in luce le radici giobertiane della visione estetica e politica del poeta lucano, evidenziando come egli, ispirandosi a Berchet, Foscolo, Leopardi e Manzoni, aspirasse a essere parte integrante di quella 'patria delle lettere' che anticipava e catalizzava le speranze per la 'patria politica' in gestazione".