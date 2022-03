Avvenuto nell'ambito del progetto “PretenDiamo legalità” con le classi del biennio e del triennio

“Se condividi, sei anche tu responsabile.” Con questa riflessione l’Ispettore della Polizia postale di Matera, Filippo Squicciarini, ha voluto iniziare la giornata di sensibilizzazione ai temi del cyberbullismo, del bullismo e delle insidie che si possono nascondere nella rete, organizzata dalla Polizia di Stato e dall’I.I.S Pitagora di Policoro in merito al progetto “PretenDiamo legalità”. Una giornata che ha coinvolto le classi del biennio e del triennio, che in momenti separati hanno potuto ascoltare le grandi verità messe in evidenza dall’Ispettore che con semplici esempi, ha dimostrato come l’affascinante mondo della rete internet e dei social media possono essere nido di insidie e di illegalità. “Strumenti – ha detto l’Ispettore Squicciarini -che sono alla portata di tutti, che non richiedono per entrare o per iscriversi nessun documento, ma che proprio per questo possono essere pericolosi e devono essere utilizzati con attenzione e cautela. A tutti piace avere tantissimi follwers, ma dobbiamo sempre ricordare che dietro a ciascunfollowers esiste una persona a noi completamente sconosciuta alla quale, volontariamente offriamo notizie su di noi attraverso le nostre fotografie. Una cosa importante da ricordare, una volta postata, una foto rimane in rete per sempre e può essere utilizzata anche per scopi non proprio piacevoli”.

Tante le riflessioni scaturite, dall’incontro con la Polizia, per i ragazzi dell’IIS Pitagora di Policoro che guidati dalla docente di diritto, referente della legalità, Adriana Valentini e dalla Vice preside Olga Colletta, hanno posto domande e letto riflessioni sul tema del cyberbullismo, del bullismo e della legalità. “Una giornata importante – ha detto il Dirigente Scolastico dell’IIS Pitagora, Maria Carmela Stigliano - per la quale ringrazio la Questura di Matera e il Questore Eliseo Nicolì. L’evento è stato coordinato con il Vice questore Roberto Cirelli e ringrazio l’Ispettore Filippo Squicciarini per aver voluto dedicare il suo prezioso tempo ai nostri ragazzi, che hanno compreso, anche grazie alle sue parole, come sia facile poter cadere nella trappola della rete se non la si usa con consapevolezza e attenzione. La tecnologia ormai fa parte della quotidianità soprattutto dei ragazzi rapiti dalla moda dei social media. Ed è per questo che bisogna educarli ad un uso consapevole e sicuro, perché anche nella rete dobbiamo pretendere legalità. La scuola deve essere la casa della legalità e per questo sarò sempre al fianco della Polizia e delle forze dell’Ordine per promuovere eventi e progetti come quello dì lunedì, perché gettare il seme della legalità è uno degli obiettivi primari dell’Istituzione scolastica che mi onoro di rappresentare”.