L’Atp di Basilicata fornirà il proprio supporto per illustrare le potenzialità del territorio

Si avvicina la conclusione dell’esposizione universale di Dubai, evento che ha avuto come tema di fondo: “connettere le menti, creare il futuro”. La Basilicata con la sua vetrina di promozione turistica, dal 21 e fino al 26 marzo, avrà l’occasione per uno scambio tra tour operator nazionali ed internazionali con un attenzione sul tema dell’acqua, dello sviluppo e dell’innovazione in rapporto con le risorse turistiche della Lucania. A dare il proprio supporto di competenza l’Apt, l’Agenzia di promozione territoriale, con il suo direttore Antonio Nicoletti, che illustrerà le numerose potenzialità del territorio lucano: dall’offerta di luoghi ampi immersi in una natura incontaminata, spiagge estese e pulite e strutture ricettive di qualità, che rappresentano un’idonea soluzione di vacanza. Un appuntamento di persone, cultura, bellezza del territorio per sensibilizzare, da un lato le comunità e le amministrazioni su questi temi e dall’altro spronando i piccoli comuni delle aree interne a pensare in modo diverso con una prospettiva più ampia, con uno sguardo rivolto a scenari nazionali ma soprattutto internazionali.

Il risultato positivo pare scontato visto che l’evento si svolgerà nei pressi dei padiglioni dedicati al Giappone, Germania e agli Stati Uniti d’America, i cui cittadini mostrano da sempre interesse verso la Basilicata. Nei prossimi giorni, poi, è previsto la presentazione di un consuntivo della presenza lucana ad Expo 2020 da parte del Presidente della Giunta Regionale Vito Bardi: la somma impegnata dal dipartimento attività produttive della regione Basilicata è stata di ben oltre 380 mila euro; il 30 per cento versato subito, il successivo 60 per cento a giugno 2021 e la restante parte, il 10 per cento verrà versata dopo il 31 marzo a conclusione ufficiale dell’evento.