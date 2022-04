Protagonisti di questa interessante iniziativa il pittore Andrea La Casa e l'estimatore d'arte Pino D'Alessandro

Andrea La Casa pittore e Pino D'Alessandro estimatore d'arte e art promoter, uniscono le loro sensibilità artistiche dando vita a una mostra d'arte per riportare un po' di serenità in questo periodo così triste. I percorsi artistici seppur diversi sono legati dal colore che interagisce con le loro emozioni e per ogni opera tutto è legato allo stato d'animo. Andrea La Casa è un artista che è stato definito giramondo e ha esposto le sue opere sia in Italia che all’estero. Le sagome “anime” dipinte dall’artista si dirigono lentamente verso uno spazio che è oltre la realtà, che l’uomo ricerca, insegue, che osserva, costantemente, ma senza raggiungerlo mai definitivamente. Guardando i suoi lavori è possibile ripercorrere gli stili elaborati dall’artista, dall’astratto al surreale, sottolineando una sensibilità nell’uso dei colori che è fuori dal comune, rafforzata da un messaggio in cui si ritrova l’idea stessa del viaggio, un viaggio inteso come ricerca di un luogo di fantasia, di serenità, di silenzi notturni, una conquista che Andrea vuole per sé e a cui conduce l’intera umanità e l’osservatore stesso.

Diverso per D'Alessandro il percorso che già da piccolo ama l’arte e dopo aver curato mostre per i più importanti artisti nazionali ha coniugato insieme le sue passioni: il collezionismo e la pittura. Insieme si proietteranno in un viaggio cromatico privo di trucco, pieno di colori, sogni e fantasie. La mostra dal titolo “CROMATISMI D’AUTORE, sarà inaugurata il 09 aprile 2022 in via Giustino Fortunato 14 alle ore 19:00 e resterà aperta fino al 19 aprile con i seguenti orari: 10:00-13:00; 17:00-22:00.