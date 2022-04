Fino al 2 maggio a Matera si torna a pattinare sul ghiaccio. Location in Piazza della Visitazione

A Matera, in Piazza della Visitazione, presso la stazione Fal di Matera Centrale, è stata installata dal Team Eventi Srl una fantastica pista di pattinaggio di metri 10×30 per adulti e bambini. L’iniziativa “Ice Spring Village” ha riscontrato grande successo fin dalla sua prima installazione nel 2016 quando ha registrato ben 5.000 presenze, per poi riconfermare l’indice di gradimento nel 2017 con 6.000 presenze, mentre nel periodo natalizio dicembre 2018 e 2019, per ogni relativa edizione, si sono contati quasi 7.000 visitatori.

Questa installazione costituirà senz’altro un’occasione di puro divertimento per i giovani e per le famiglie materane, ma anche per i turisti che in questi giorni stanno vivendo la città, grazie alla vivace animazione che ha già organizzato numerose attività e giochi sul ghiaccio, che consentiranno a grandi e piccini di sfrecciare sulla pista di ghiaccio in totale sicurezza.La pista di ghiaccio, già da diversi anni attrazione di grande successo per la città di Matera, è stata installata per la prima volta in Piazza della Visitazione e resterà lì fino al 2 maggio 2022, anche grazie al patrocinio del Comune di Matera e all’importante partnership di FAL che contestualmente ha voluto valorizzare la piazza realizzata nel 2019.

Silvia Silvestri