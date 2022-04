Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Le telecamere di Linea Verde si accendono nella nostra splendida regione con immagini suggestive

La Basilicata sarà ancora una volta protagonista in televisione sul noto programma in onda su Raiuno, Linea Verde. La puntata che andrà in onda domenica 8 maggio sarà dedicata alla Basilicata.

Infatti da oggi al 22 aprile - è scritto in una nota - le telecamere di Linea Verde si accendono nella nostra splendida regione con immagini suggestive che interesseranno il Castello Torremare, il Golf Club Metaponto, e il porto turistico di Policoro. Sono solo questi alcuni dei suggestivi set di questa saporitissima puntata che Linea Verde dedicherà al territorio lucano.