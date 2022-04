Tataranno: "Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto e che continueranno a farlo"

A Policoro grande gesto di solidarietà in favore del popolo ucraino, che ormai da circa due mesi patisce le sofferenze della guerra. Protagonisti di questo amabile gesto, gli alunni dell'istituto comprensivo Lorenzo Milani, che si sono prodigati nel fare una raccolta di farmaci e prodotti medicali. Nel pomeriggio di ieri è avvenuta la consegna all'associazione Anffas di Policoro che si è resa disponibile a far sì che tutto il materiale raccolto venga consegnato tramite l'associazione Italo-Ucraina di Matera, che già in passato si è resa disponibile ed affidabile a far arrivare nei luoghi di guerra l'occorrente necessario.

Alla cerimonia di consegna del materiale erano presenti la dirigente Agnese Schettino, Alessandra Faillace presidente del consiglio di circolo e la professoressa Rosanna Leo. Quella avvenuta ieri è la terza consegna che Anffas effettua dall'inizio del conflitto. "Siamo felici - afferma il presidente di Anffas Policoro, Giuseppe Tataranno - di contribuire nel nostro piccolo a sostenere gli aiuti al popolo ucraino. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e che continueranno a farlo per aiutare chi purtroppo soffre. Gli gli amici Ucraini hanno bisogno del nostro sostegno e noi continueremo a darlo prestando il nostro aiuto".

Claudio Sole