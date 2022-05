Send by email

La puntata andrà in onda su Rai1 in occasione della Festa della mamma

Il mare e l'entroterra di Policoro, la piana di Metaponto e le colline del Materano: è lo scenario della puntata di "Linea Verde" in programma domenica prossima, 8 maggio, alle ore 12.30, su Rai1, in occasione della Festa della mamma. La ricorrenza sarà festeggiata dalla trasmissione con due "ospiti d'eccezione, le signore Grazia e Maria, mamme di Beppe Convertini e di Peppone, pronte a svelarci - è scritto in una nota - qualche inedito dei due conduttori da piccoli".

Parteciperanno alla puntata anche l'attore comico lucano Dino Paradiso, il gruppo musicale Krikka Reggae e la pasticcera Sara Brancaccio, "alle prese con una succulenta torta di fragole dedicata alle mamme italiane"- Convertini visiterà l'oasi Wwf di Policoro Herakleia "con i suoi progetti naturalistici e di conservazione, le locali e ricchissime piantagioni di fragole e l'antico castello di San Basilio situato nelle campagne di Pisticci, mentre Peppone incrocia la transumanza delle vacche podoliche, visita il tradizionale borgo di Montalbano Jonico e racconta nelle vie di Bernalda, insieme all'amico Dino Paradiso, vizi e virtù della gente di Lucania. Sulle note della Krikka Reggae, il gruppo si ritrova al gran completo per il finale della puntata, con Beppe e Peppone che regalano alle rispettive mamme l'Azalea della Ricerca Airc".