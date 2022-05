L'iniziativa è della TotalEnergies è serve per "conoscere la propria terra"

Saranno 387 gli alunni di 30 classi primarie e secondarie dei plessi scolastici dei Comuni che fanno parte della "Concessione Gorgoglione", che parteciperanno al progetto "Educambiente" di TotalEnergies Italia, per "educare i giovani studenti del comprensorio di Tempa Rossa alla conoscenza della biodiversità della propria terra": lo ha annunciato, in una nota, TotalEnergies. L'iniziativa, che rientra nell'ambito delle attività di sviluppo sostenibile, avviate in collaborazione con "Nuova Atlantide" e con il supporto del Ceas "Dolomiti Lucane", sarà rivolta - continua la nota - anche a "sviluppare capacità di ricerca e di esplorazione dei ragazzi, per contribuire ad una crescita culturale, cognitiva ed emotiva attraverso una fruizione consapevole dell'ambiente naturale".

Gli istituti scolastici che saranno coinvolti nel programma triennale del progetto saranno quelli che, nel territorio della concessione, "fanno capo agli istituti "16 agosto 1860" di Corleto Perticara, "R. Montano" di Stigliano e "V. Alfieri" di Laurenzana", nel Potentino. Quattro i moduli del percorso formativo, tre dei quali saranno rivolti agli studenti della scuola primaria, che prevedranno, "due incontri in classe di tre ore ciascuno dal titolo: "A quale ambiente appartiene", "Come si muovono gli animali", "Per fare un albero". Il quarto modulo, sul tema "I Bioindicatori: acqua e aria", sarà sviluppato in tre incontri in classe di tre ore ciascuno, "ed è dedicato invece agli alunni della scuola secondaria".