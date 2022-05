Un messaggio di promozione del territorio e di ripresa post-pandemia all’insegna dell’ecosostenibilità

“20Regioni – 20Giorni = 0 Impatto” un giro d’Italia alternativo che nell’attraversare la regione Basilicata ha scelto di far tappa a Policoro. L’iniziativa dell’associazione Tototravel.it sta attraversando tutta la penisola (una regione al giorno) con a bordo tre bruchi (Papilio Machaon) che proprio in 20 giorni svilupperanno la crisalide per essere liberati come farfalle all’arrivo. In ogni tappa viene donato ad una Scuola o un Associazione ambientalista locale un kit con tre bruchi e tutto l’occorrente perché tutti possano seguire passo-passo il loro sviluppo, la metamorfosi, la formazione della crisalide e la nascita delle farfalle.

Sarà Colucci Annachiara nella tappa di Policoro a gestire l’esperimento didattico che porterà alla reintroduzione di tre di queste meravigliose farfalle Macaone, sempre più rare a causa dell’inquinamento e del cambiamento climatico. Domani venerdì 13 maggio alle ore 13.00 presso il Centro Visite dell’Oasi WWF di Policoro sarà possibile conoscere i bruchi e incontrare l’ideatore del progetto, Salvatore Magliozzi, Tourism Marketing Specialist, divulgatore e scrittore, che ha trascorso più di 20 anni viaggiando per il mondo, vivendo avventure uniche e visitando più di 100 destinazioni. Per raccontare la regione Basilicata attraverso uno dei suoi punti di Interesse e un piatto tipico la rocambolesca compagine visiterà l’Oasi WWF di Policoro. A seguire il gruppo il blogger Enrico Diluviani, che tenterà un vero e proprio record, affiancare l’impresa dello scooter elettrico con la sua bicicletta muscolare che ha già solcato i sentieri di numerose aree sparse in tutto il globo!

L’impresa sarà svolta davvero ad Impatto 0:tutte le attività che inevitabilmente produrranno CO2, infatti, saranno neutralizzate grazie alla compensazione garantita dai Crediti di Carbonio "Made in Italy" di Noicompensiamo.it. Il sostegno all’iniziativa, coordinata dal gruppo di lavoro WWF Policoro, è sostenuto da alcuni personaggi noti, da diverse oasi WWF, numerosissime attività e associazioni locali ed Enti. Partita l’11 Maggio dalla Sicilia proverà - indipendentemente dalle condizioni meteo - a giungere in Sardegna il 30 Maggio, dopo esattamente 20 giorni, la consegna di 20 kit e la visita di tutte le 20 regioni. L’impresa potrà essere seguita sul sito e sui social dell’ass. Tototravel.it.