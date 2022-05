Il Sindaco Rubino: “È un onore per noi tutti poterlo ospitare nella nostra comunità”

E’ previsto per oggi 18.30 presso il teatro Pino di Moliterno, l’incontro con l'arbitro internazionale Daniele Orsato. Il fischietto della sezione di Schio, nominato miglior arbitro del mondo nel 2020, sarà ospite della FIGC, sezione a. Rubino di Moliterno. Nel 2006 promosso alla CAN A-B, selezionato dal suo mentore, l'ex arbitro ligure Claudio Pieri, arriva in serie A il 17 dicembre 2006 dirigendo la partita Siena-Atalanta (1-1), dirigendo poi altre due gare nella massima serie e numerose altre nella Serie B. Dalla stagione 2007-2008 selezionato come quarto ufficiale dall'UEFA per alcune partite di Champions League, confermandosi come uno fra i più promettenti giovani arbitri italiani. Il 1º gennaio 2010 viene inserito nelle liste FIFA. In campo internazionale, nell'ottobre 2010 fa il suo esordio in una sfida tra nazionali maggiori, dirigendo Armenia-Slovacchia, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2012.

Il 4 maggio scorso era Santiago Bernabeu per dirigere la sua seconda semifinale di Champions League, match di ritorno tra Real Madrid e Manchester City. Dopo una sessione di allenamento con i giovani arbitri della sezione moliternese, Orsato parlare delle attuali evoluzioni del calcio italiano e le prospettive del settore arbitrale. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Sindaco di Moliterno Antonio Rubino, e dagli interventi di Michele Calabrese presidente CRA Basilicata, Federico Votta presidenze della Sez. aia di Moliterno ed Emilio Fittipaldi, presidente FIGC Basilicata. Grande soddisfazione è stata manifestata dal Sindaco di Moliterno per la Presenza di Daniele Orsato: “un arbitro di valore che non scopro io con un curriculum di eccellenza, di grande valore non solo nazionale ma soprattutto a livello internazionale. È un onore per noi tutti poterlo ospitare nella nostra comunità”.

Oreste Roberto Lanza